Актриса сообщила о массовых увольнениях в театре Ермоловой

Несколько артистов уволены из Театра Ермоловой. Об этом сообщила актриса Алена Бурханова.
Артистка рассказала, что ее уволили 8 ноября. Вместе с ней работы лишились еще восемь человек. «Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования», — передает слова Бурхановой РИА «Новости».
Также, по ее словам, многочисленные увольнения были и в сентябре. Однако назвать точное число она не может, так как некоторые артисты ушли из театра по соглашению сторон. В Театре Ермоловой отказался от комментариев.
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