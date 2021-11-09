09 ноября 2021

Актриса сообщила о массовых увольнениях в театре Ермоловой

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Генеральная репетиция спектакля «Прикасаемые» в Свердловском драмтеатре. Екатеринбург, театр, дерево, сцена, качели
Из театра уволили около девяти артистов Фото:

Несколько артистов уволены из Театра Ермоловой. Об этом сообщила актриса Алена Бурханова.

Артистка рассказала, что ее уволили 8 ноября. Вместе с ней работы лишились еще восемь человек. «Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования», — передает слова Бурхановой РИА «Новости».

Также, по ее словам, многочисленные увольнения были и в сентябре. Однако назвать точное число она не может, так как некоторые артисты ушли из театра по соглашению сторон. В Театре Ермоловой отказался от комментариев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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