Челябинского силовика перевели в другой регион с повышением

Ивана Костенко переводят в ГУ МВД по Саратовской области (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замначальника полиции ГУ МВД по Челябинской области Иван Костенко переводится с повышение в ГУ МВД по Саратовской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Костенко сейчас находится в Челябинске. Но приказ о его переводе уже подписан. Он уходит на повышение и назначен заместителем начальника ГУ МВД по Саратовской области — начальником полиции», — сообщил инсайдер.

Костенко родился 20 июля 1974 года в селе Черный Яр Астраханской области. В 2006 году он окончил Северный международный университет в Магадане по специальности «правоведение». В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области URA.RU сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о новом назначении Костенко.

Его работой до переезда в Челябинск был пост начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции в УМВД России по Хабаровскому краю. В 2017 году Костенко был назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальника полиции. Позже на эту должность был назначен Сергей Богдановский.