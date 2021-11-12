Глава МИД Сергей Лавров пошутил о «вмешательстве» России в дела Франции. Заявление он сделал на пресс-конференции по итогам визита в Париж.
Лавров прокомментировал то, что Россию обвиняют во вмешательстве во внутренние дела различных стран, в том числе в предстоящие выборы президента Франции или в референдум об отделении территории Новая Каледония. «Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как-то самое вмешательства во внутренние дела Франции, Испании, других стран», — передает слова Лаврова РИА «Новости».
Ранее Лавров прокомментировал отношения НАТО и России. Он заявил, что Североатлантический альянс в целом и США ведут политику по сдерживанию РФ, включающую «достаточно агрессивные действия по отношению к нашей стране».
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