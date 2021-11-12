12 ноября 2021

Лавров пошутил о «вмешательстве» России в дела Франции

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Лавров шуткой ответил на вопрос о «вмешательстве» России в дела Франции Фото:

Глава МИД Сергей Лавров пошутил о «вмешательстве» России в дела Франции. Заявление он сделал на пресс-конференции по итогам визита в Париж.

Лавров прокомментировал то, что Россию обвиняют во вмешательстве во внутренние дела различных стран, в том числе в предстоящие выборы президента Франции или в референдум об отделении территории Новая Каледония. «Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как-то самое вмешательства во внутренние дела Франции, Испании, других стран», — передает слова Лаврова РИА «Новости».

Ранее Лавров прокомментировал отношения НАТО и России. Он заявил, что Североатлантический альянс в целом и США ведут политику по сдерживанию РФ, включающую «достаточно агрессивные действия по отношению к нашей стране».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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