В Подмосковье избили мужчину с младенцем

Мужчина хотел сфотографировать номер автомобиля, но на него напали Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Балашихе двое молодых людей избили отца, гуляющего с младенцем. Дела на нарушителей не завели.

«В Подмосковье бородатые рейсеры избили мужчину с грудным ребенком, возмутившегося гонками под окнами», — пишет telegram-канал MASH. Сообщается, что инцидент произошел, когда 37-летний Станислав вышел на прогулку с ребенком. Во дворе в это время другой мужчина, его жена и ее племянник тестировали новую машину BMW X6, разгоняясь от 0 до 100. Станислав попросил молодых людей отъехать подальше, так как машина издавала громкий шум, и на коляску летела пыль. После того, как Станислав попытался сфотографировать номер машины, гонщики вышли и напали на него.

Нарушители преследовали Станислава до подъезда, зашли за ним и продолжили драку. Просьбу завести коляску в квартиру и уже после этого продолжить разборки, они проигнорировали, сообщает telegram-канал. После инцидента Станислав лечился 2 месяца. Сейчас он не может держать ребенка, водить машину и работать из-за тремора. Однако судмедэкспертиза не увидела серьезного вреда здоровью, дело не было возбуждено, пишет telegram-канал.