Кандидатуры депутатов Эмилии Трапезниковой и Александра Олейникова будут вынесены на заседание политсовета «Единой России» для рассмотрения на должность вице-спикера думы Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«На обсуждение вынесут две кандидатуры — Трапезниковой и Олейникова. Но с большей долей вероятности единороссам будет рекомендовано голосовать за Олейникова. Он является представителем „Сургутнефтегаза“, что важно в данной ситуации. Но при этом не факт, что Олейников будет работать в думе на освобожденной основе. Ну, а Трапезниковой предложат возглавить фракцию „Единой России“ в представительном органе власти», — сообщил инсайдер.
Дозвониться до Олейникова корреспонденту URA.RU не удалось, его сотовый телефон был выключен. Трапезникова в разговоре с журналистом агентства сообщила, что не владеет информацией о предстоящих назначениях. В пресс-службе думы Сургута также не ответили на телефонный звонок.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший вице-спикер думы Сургута Надежа Красноярова отказалась от всех постов, сохранив за собой только депутатский мандат. По официальной версии она сделала это для того, чтобы пройти реабилитацию после коронавируса.
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