Вице-спикер думы Сургута отказалась от своего поста

Надежда Красноярова временно лишила оставить депутатские посты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вице-спикер думы Сургута Надежда Красноярова написала заявление об уходе с поста заместителя председателя думы, председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, а также руководителя фракции «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Надежда Александровна человек очень ответственный, видимо понимает, что реабилитация [после заболевания коронавирусом — прим. URA.RU] потребует более длительного времени, а это не позволит ей в полной мере тащить управленческую нагрузку по аппарату думы, комитету и фракции. Вопрос был предварительно проработан на уровне главы города, председателя Думы и руководства „Сургутнефтегаза“, эту компанию в Думе Красноярова фактически представляет. Пока принято такое решение, дальше будут смотреть по ситуации», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что решения о том, кто заменит Красноярову на депутатских постах будет известно на следующей неделе.

В пресс-службе думы Сургута не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Председатель думы Сургута Максим Слепов также не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что в думе Сургута седьмого созыва остался только один депутат, который работает на освобожденной основе. Им стала вице-спикер Надежда Красноярова, председатель думы Максим Слепов занимает свой пост на общественных началах.