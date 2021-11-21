Песков прокомментировал претензии Турции на российские регионы

Центр «Тюркского мира» находится в Алтайском крае, завил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Турция пестует идеей «Тюркского мира» и это совершенно нормально. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о карте президента Турции Тайипа Эрдогана, на которой часть регионов РФ включены в состав Турции.

«Наши турецкие партнеры пестуют идеей „Тюркского единства“ и это нормально. Единственное, о чем я сожалею, что на карте не стоит большая красная звезда в центре „Тюркского мира“. И он не в Турции, он на территории РФ, на Алтае. В священном, для любого тюрка, месте. Откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия1».

Ранее лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту «Тюркского мира». К нему были отнесены Казахстан, Азербайджан, Балканы, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, а также часть территорий Монголии и Ирана. Кроме того, в списке территорий оказалась часть регионов Юга России и Восточная Сибирь.