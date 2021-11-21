Директор депздрава ХМАО: врачи бегут из больниц из-за COVID-19

По словам чиновника, врачи не выдерживают нагрузки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский признал, что медперсонал увольняется из больниц из-за того, что не выдерживает нагрузки и переработок. Об этом чиновник рассказал пользователям Instagram в своем аккаунте.

«Не все выдерживают. Врачей и медсестер в больницах и поликлиниках за этот год стало меньше. Кто-то выбрал частную медицину, кто-то раннюю северную пенсию. Кого-то поманил длинный столичный или сахалинский рубль. Не осуждаю никого. Проза жизни», — написал Добровольский.

Директор депздрава отметил, что к такому выводу пришел после посещения больниц и поликлиник Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани и Советского. По словам Добровольского, он провел десятки встреч с медперсоналом, «сутками не выходящим их ковидных госпиталей и до глубокой ночи отдающим себя работе в неотложных бригадах». Глава департамента также заявил, что комплекс ограничительных мер с одной стороны затормозил распространение болезни, а с другой — эти меры дали возможность инфекции приспосабливаться, меняться и мутировать и ускользать от попытки контроля.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовятся усилить карантин, речь идет о муниципалитетах, где заболеваемость коронавирусом максимальная. Например, наиболее неблагополучная ситуация в Урае, там среднеокружной показатель заболеваемости превышен на 106%.