21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Директор депздрава ХМАО: врачи бегут из больниц из-за COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам чиновника, врачи не выдерживают нагрузки Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский признал, что медперсонал увольняется из больниц из-за того, что не выдерживает нагрузки и переработок. Об этом чиновник рассказал пользователям Instagram в своем аккаунте.

«Не все выдерживают. Врачей и медсестер в больницах и поликлиниках за этот год стало меньше. Кто-то выбрал частную медицину, кто-то раннюю северную пенсию. Кого-то поманил длинный столичный или сахалинский рубль. Не осуждаю никого. Проза жизни», — написал Добровольский.

Директор депздрава отметил, что к такому выводу пришел после посещения больниц и поликлиник Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани и Советского. По словам Добровольского, он провел десятки встреч с медперсоналом, «сутками не выходящим их ковидных госпиталей и до глубокой ночи отдающим себя работе в неотложных бригадах». Глава департамента также заявил, что комплекс ограничительных мер с одной стороны затормозил распространение болезни, а с другой — эти меры дали возможность инфекции приспосабливаться, меняться и мутировать и ускользать от попытки контроля.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовятся усилить карантин, речь идет о муниципалитетах, где заболеваемость коронавирусом максимальная. Например, наиболее неблагополучная ситуация в Урае, там среднеокружной показатель заболеваемости превышен на 106%.

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