25 ноября 2021

Челябинское Росимущество рассказало о задержанном экс-чиновнике

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, руки за спиной, руки в замок, начальник, директор
Расследование в отношении чиновника продолжается Фото:

Задержанный ФСБ чиновник в Челябинске был директором бывшей специализированной организации по работе с арестованным имуществом. В МТУ Росимущества пояснили, что он не относится к их структуре.

«Контракт с организацией МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях расторгло в 2020 году. Упоминаемый в публикациях экс-сотрудник, специалист-эксперт отдела организации продаж и закупок, в настоящее время уволен с государственной гражданской службы и в МТУ не работает», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ задержали чиновника в Челябинске. По версии следственного комитета, в 2019—2020 годах экс-специалист, эксперт отдела организации продаж и закупок получил в качестве взятки более 400 тысяч рублей. По данным следствия, взамен он предоставил директору коммерческой организации сведения о ликвидных объектах арестованного имущества, подлежащих реализации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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