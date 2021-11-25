Челябинское Росимущество рассказало о задержанном экс-чиновнике

Расследование в отношении чиновника продолжается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанный ФСБ чиновник в Челябинске был директором бывшей специализированной организации по работе с арестованным имуществом. В МТУ Росимущества пояснили, что он не относится к их структуре.

«Контракт с организацией МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях расторгло в 2020 году. Упоминаемый в публикациях экс-сотрудник, специалист-эксперт отдела организации продаж и закупок, в настоящее время уволен с государственной гражданской службы и в МТУ не работает», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ задержали чиновника в Челябинске. По версии следственного комитета, в 2019—2020 годах экс-специалист, эксперт отдела организации продаж и закупок получил в качестве взятки более 400 тысяч рублей. По данным следствия, взамен он предоставил директору коммерческой организации сведения о ликвидных объектах арестованного имущества, подлежащих реализации.