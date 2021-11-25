В Кремле рассказали о сложностях с законом о QR-кодах. «Не навредить экономике»

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Повсеместное введение QR-кодов это сложный социальный и цифровой процесс, считает Дмитрий Песков Фото:
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Федеральный закон о QR-кодах в общественных местах и транспорте должен одновременно обеспечить безопасность здоровья людей и при этом не навредить экономике России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане. Поэтому понято, что это очень сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по очень узкому лезвию и спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, с другой — не навредить экономике страны. Поэтому правительство и руководство страны находятся в такой сложной ситуации», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что рассмотрят закон о QR-кодах 16 декабря на пленарном заседании. В Госдуме отметили, что ждут обратной связи с регионами РФ, прежде чем рассматривать законопроект, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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