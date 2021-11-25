Повсеместное введение QR-кодов это сложный социальный и цифровой процесс, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Федеральный закон о QR-кодах в общественных местах и транспорте должен одновременно обеспечить безопасность здоровья людей и при этом не навредить экономике России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане. Поэтому понято, что это очень сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по очень узкому лезвию и спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, с другой — не навредить экономике страны. Поэтому правительство и руководство страны находятся в такой сложной ситуации», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что рассмотрят закон о QR-кодах 16 декабря на пленарном заседании. В Госдуме отметили, что ждут обратной связи с регионами РФ, прежде чем рассматривать законопроект, пишет «Национальная служба новостей».