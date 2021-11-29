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В Тюмени к депутату, выступившей против QR-кодов, пришла полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против пенсионной реформы. Тюмень , казанцева тамара
Глава фракции КПРФ в Тюменской облдуме Тамара Казанцева голосовала против закона о QR-кодах Фото:
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Главу фракции КПРФ в Тюменской облдуме Тамару Казанцеву 29 ноября допросила полиция. Об этом за своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители регионального обкома партии. 26 ноября на заседании думы коммунисты голосовали против федерального закона о QR-кодах.

«Спустя час [после заседании облдумы], на телефон депутата Казанцевой поступил звонок из УМВД Тюменской области, голос в трубке назначил ей встречу по событию 25 ноября. В этот день группа активистов (противников введения QR-кодов — прим. ред.) предложила провести встречу с депутатом на площади у думы. Встреча состоялась, депутаты от КПРФ поддержали граждан. 29 ноября представители УМВД посетили кабинет Казанцевой и провели допрос», — рассказали представители КПРФ.

О содержании беседы полиции с депутатом не сообщается. Дозвониться до Казанцевой не удалось. В УМВД по Тюменской области воздержались от комментариев.

Федеральный закон предполагает, что с 1 февраля большинство общественных мест и массовых мероприятий разрешено будет посещать только при наличии QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или медотводе от прививки. Документ был направлен в региональные парламенты для обратной связи. В Тюменской облдуме за проект закона проголосовали 38 депутатов, против — четверо, трое отказались от голосования.

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