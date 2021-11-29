ДТП произошло вечером 29 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудник ГУФСИН по Свердловской области сгорел заживо в своей машине во время аварии под Екатеринбургом. Об этом URA.RU сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. В пресс-службе свердловского ГУФСИН подтвердили смерть сотрудника.

«[ДТП произошло] 29 ноября около 21 часа, на 21 километре дублера Сибирского тракта. Водитель автомобиля Renault Duster допустил столкновение с впереди движущимся грузовым автомобилем МАЗ полуприцеп, после чего произошло возгорание легкового автомобиля», — говорится в сообщении отдела пропаганды. Там отметили, что свердловчанин умер в горящей машине.

Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко рассказал URA.RU, что в аварии умер сотрудник ведомства. «Погиб наш работник, он находился в обыске, ехал на своем автомобиле. У него остались дети, семье помогаем и психологически, и материально», — рассказал Левченко. Он отметил, что умерший сотрудник работал в ГУФСИН с 2017 года.

ГАИ проводит проверку инцидента. Там отметили, что на дороге нашли колею глубиной около трех сантиметров. Недостатки дороги планируется устранить.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга