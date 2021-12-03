Политолог назвал топ-проблем России после развала СССР

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
Андрей Кортунов раскрыл, чего добилась российская дипломатия после распада СССР Фото:

Гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов сформулировал пять проблем российской внешней политики после распада СССР. По его словам, на вопрос о том, научилась ли Россия успешно защищать свои интересы в мире, невозможно ответить.

  • «После распада СССР у России сложные, а подчас и конфликтные отношения со многими из своих соседей, включая страны Балтии, Украину, Грузию и отчасти Молдову», — передает Forbes слова Кортунова. По его словам, на экс-территории СССР появилась целая группа непризнанных государств и территорий, которые создают дополнительные сложности в диалоге РФ с ее соседями;
  • Фактически прекращено взаимодействие между Россией и НАТО, свернуто большинство программ сотрудничества страны с Евросоюзом. «Москва стала объектом многочисленных западных санкций, между страной и западными столицами начались интенсивные „посольские“ и информационные войны», — сказал он;
  • Страна исключена из важнейших глобальных производственных и технологических цепочек. Россия не стала одним из лидеров в привлечении иностранных прямых инвестиций, более того, на протяжении почти всех 30 лет вывоз капитала из РФ значительно превышал его ввоз;
  • Россия продолжает оставаться интеллектуальным донором остального мира. За 30 лет из страны уехали, по самым консервативным оценкам, несколько миллионов граждан. «В основном молодых, высококвалифицированных, энергичных и амбициозных», — уточнил Кортунов;
  • Москва располагает значительным потенциалом «мягкой силы», но этот потенциал используется далеко не в полной мере. Преимущественными целевыми аудиториями Росии за рубежом нередко оказываются представители старшего поколения, а также политические маргиналы правого или левого направления.

Ранее экс-глава МИД России Игорь Иванов заявил, что причина развала СССР заключается в неправильной экономической политике и неграмотных действиях власти. Политика Горбачева хоть и была популярна в обществе, но не принесла должных результатов и оказалась провальной, отметил экс-глава МИД.

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Гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов сформулировал пять проблем российской внешней политики после распада СССР. По его словам, на вопрос о том, научилась ли Россия успешно защищать свои интересы в мире, невозможно ответить. Ранее экс-глава МИД России Игорь Иванов заявил, что причина развала СССР заключается в неправильной экономической политике и неграмотных действиях власти. Политика Горбачева хоть и была популярна в обществе, но не принесла должных результатов и оказалась провальной, отметил экс-глава МИД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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