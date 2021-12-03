Политолог назвал топ-проблем России после развала СССР

Гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов сформулировал пять проблем российской внешней политики после распада СССР. По его словам, на вопрос о том, научилась ли Россия успешно защищать свои интересы в мире, невозможно ответить.
«После распада СССР у России сложные, а подчас и конфликтные отношения со многими из своих соседей, включая страны Балтии, Украину, Грузию и отчасти Молдову», — передает Forbes слова Кортунова. По его словам, на экс-территории СССР появилась целая группа непризнанных государств и территорий, которые создают дополнительные сложности в диалоге РФ с ее соседями;
Фактически прекращено взаимодействие между Россией и НАТО, свернуто большинство программ сотрудничества страны с Евросоюзом. «Москва стала объектом многочисленных западных санкций, между страной и западными столицами начались интенсивные „посольские“ и информационные войны», — сказал он;
Страна исключена из важнейших глобальных производственных и технологических цепочек. Россия не стала одним из лидеров в привлечении иностранных прямых инвестиций, более того, на протяжении почти всех 30 лет вывоз капитала из РФ значительно превышал его ввоз;
Россия продолжает оставаться интеллектуальным донором остального мира. За 30 лет из страны уехали, по самым консервативным оценкам, несколько миллионов граждан. «В основном молодых, высококвалифицированных, энергичных и амбициозных», — уточнил Кортунов;
Москва располагает значительным потенциалом «мягкой силы», но этот потенциал используется далеко не в полной мере. Преимущественными целевыми аудиториями Росии за рубежом нередко оказываются представители старшего поколения, а также политические маргиналы правого или левого направления.
Ранее экс-глава МИД России Игорь Иванов заявил, что причина развала СССР заключается в неправильной экономической политике и неграмотных действиях власти. Политика Горбачева хоть и была популярна в обществе, но не принесла должных результатов и оказалась провальной, отметил экс-глава МИД.
Гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов сформулировал пять проблем российской внешней политики после распада СССР. По его словам, на вопрос о том, научилась ли Россия успешно защищать свои интересы в мире, невозможно ответить. Ранее экс-глава МИД России Игорь Иванов заявил, что причина развала СССР заключается в неправильной экономической политике и неграмотных действиях власти. Политика Горбачева хоть и была популярна в обществе, но не принесла должных результатов и оказалась провальной, отметил экс-глава МИД.