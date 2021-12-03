Турчак выдвинул кандидатуру на важный пост в «Единой России»

03 декабря 2021 в 23:10 Размер текста - 17 +

Дарья Лантратова может занять пост замсекретаря генсовета партии «Единой России» Андрея Турчака Фото: Владимир Андреев © URA.RU Секретарь генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак предложил кандидатуру Дарьи Лантратовой на пост своего заместителя. Свое предложение он озвучил председателю партии Дмитрию Медведеву. «Дарья в настоящий момент работает на руководящей должности в Управлении Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. Уверен, она сможет повысить эффективность информационного блока партии, выстроить систему социальных и общественных коммуникаций и обеспечить продвижение значимых партийных проектов и инициатив, которые мы в ходе кампании выдвигали, и теперь будем реализовывать. Кроме того, опыт Дарьи будет использован при подготовке позиции партии по ключевым социально-экономическим и общественно-политическим вопросам», — приводятся слова Турчака на сайте «Единой России». Лантратова поделилась приоритетами, которые она видит в работе партии. «Сейчас важно выстраивать информационную работу вокруг тех инициатив, которые заложены в народной программе. Партией уже очень многое сделано. Об этом нужно рассказывать максимально подробно, используя все имеющиеся медийные инструменты. Нужно сделать так, чтобы результаты работы партии были видны и понятны каждому и безусловно вовлекать в эту работу новые лица. В партии много ярких талантливых энергичных людей с новыми подходами и идеями, в том числе в регионах», — считает она. Медведев одобрил кандидатуру. «Надеюсь, что вы сможете подобрать ключи не только к сердцам многоопытных людей в нашей стране, но и молодежи. Это не самая простая задача. Надеюсь, у вас это получится», — ответил Медведев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Секретарь генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак предложил кандидатуру Дарьи Лантратовой на пост своего заместителя. Свое предложение он озвучил председателю партии Дмитрию Медведеву. «Дарья в настоящий момент работает на руководящей должности в Управлении Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. Уверен, она сможет повысить эффективность информационного блока партии, выстроить систему социальных и общественных коммуникаций и обеспечить продвижение значимых партийных проектов и инициатив, которые мы в ходе кампании выдвигали, и теперь будем реализовывать. Кроме того, опыт Дарьи будет использован при подготовке позиции партии по ключевым социально-экономическим и общественно-политическим вопросам», — приводятся слова Турчака на сайте «Единой России». Лантратова поделилась приоритетами, которые она видит в работе партии. «Сейчас важно выстраивать информационную работу вокруг тех инициатив, которые заложены в народной программе. Партией уже очень многое сделано. Об этом нужно рассказывать максимально подробно, используя все имеющиеся медийные инструменты. Нужно сделать так, чтобы результаты работы партии были видны и понятны каждому и безусловно вовлекать в эту работу новые лица. В партии много ярких талантливых энергичных людей с новыми подходами и идеями, в том числе в регионах», — считает она. Медведев одобрил кандидатуру. «Надеюсь, что вы сможете подобрать ключи не только к сердцам многоопытных людей в нашей стране, но и молодежи. Это не самая простая задача. Надеюсь, у вас это получится», — ответил Медведев.