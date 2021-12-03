В Свердловской области зафиксировали сильный сейсмический удар

На шахте произошел горный удар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Севеуральска (Свердловская область) пожаловались на сильный сейсмический удар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в шахте «Черемуховская — Глубокая» произошел горный удар.

«Тряхануло на Черемухово, ул. Калинина. Тарелки вылетели!!! Кошак на дыбы встал», — сообщила жительница Юлия Якубовская в группе «Подслушано Североуральск 18+» в соцсети «ВКонтакте». На что другие пользователи ответили, что также ощутили сильный удар. «У вас кошак на дыбы встал. А я сама тут от страха чуть на дыбы не встала. Еще живу около шахты, дак аж сердце в пятки ушло», — призналась Галина Тангирова. «Удар мощный. Все ходуном, свет моргал, дети перепугались напрочь. Обычно слабже и более короткие горные удары, а тут прямо капитально. Хрущевки не на сваях… Дает о себе знать… Хотя сегодня и те дома, что на сваях, тряхануло», — поделилась Галина Коробейникова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, была зарегистрирована сейсмическая активность — горный удар на шахте «Черемуховская — Глубокая». Информации о пострадавших не поступало, шахта продолжает работать в штатном режиме.

На шахте «Черемуховской — Глубокой» добывается боксит. Она входит в пятерку самых глубоких шахт мира, ее глубина составляет 1,5 км.