В ХМАО избранный мэр ездит на работу из другого города

08 декабря 2021 в 18:02 Размер текста - 17 +

Евгений Буренков ежедневно ездит на работу из Югорска в Советский Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Недавно избранный глава Советского района Евгений Буренков, проживающий в Югорске, вынужден ежедневно ездить на работу в соседний город. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Буренков три года назад, когда устроился на работу в администрацию Советского района в качестве вице-мэра, уже имел квартиру в Югорске. С тех пор так и ездил в Советский из другого города. С избранием на пост градоначальника ничего не поменялось. Он как жил в Югорске, так и продолжает это делать», — сообщил инсайдер. Сам Буренков в разговоре с URA.RU подтвердил эту информацию и заявил, что не видит в этом проблемы. «Югорск территориально находится от Советского в семи километрах. Так получилось, что еще до приглашения на работу в Советский район, в Югорске у меня была квартира. В некоторых городах люди по полтора часа до работы добираются, а я за 15 минут. У меня пол-администрации в такой же ситуации», — прокомментировал Буренков. Ранее URA.RU сообщало, что новый глава Советского района был избран на заседании думы 30 ноября. Буренков сменил на этом посту Игоря Набатова, который отказался от продолжения политической карьеры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Недавно избранный глава Советского района Евгений Буренков, проживающий в Югорске, вынужден ежедневно ездить на работу в соседний город. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Буренков три года назад, когда устроился на работу в администрацию Советского района в качестве вице-мэра, уже имел квартиру в Югорске. С тех пор так и ездил в Советский из другого города. С избранием на пост градоначальника ничего не поменялось. Он как жил в Югорске, так и продолжает это делать», — сообщил инсайдер. Сам Буренков в разговоре с URA.RU подтвердил эту информацию и заявил, что не видит в этом проблемы. «Югорск территориально находится от Советского в семи километрах. Так получилось, что еще до приглашения на работу в Советский район, в Югорске у меня была квартира. В некоторых городах люди по полтора часа до работы добираются, а я за 15 минут. У меня пол-администрации в такой же ситуации», — прокомментировал Буренков. Ранее URA.RU сообщало, что новый глава Советского района был избран на заседании думы 30 ноября. Буренков сменил на этом посту Игоря Набатова, который отказался от продолжения политической карьеры.