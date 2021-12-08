08 декабря 2021

В лицее, которым руководит депутат гордумы Перми, нашли нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Пермской городской Думы и сотрудники Администрации города. Пермь, горбунова ирина
Директором пермского лицея, где выявлены нарушения, является депутат гордумы Ирина Горбунова Фото:

В лицее №9 (Лицей «Дельта») в Перми, которым руководит депутат гордумы Ирина Горбунова, выявлены различные нарушения. Это выяснилось в ходе плановой проверки, проведенной управлением надзора и контроля в сфере образования минобразования Прикамья. По данным ведомства, проверка проводилась в 11 школах Перми и края. В каждой из них выявлены нарушения.

«В ноябре 2021 года проведено 11 плановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность. По результатам проверок выдано 11 предписаний, возбуждено 10 дел об административных правонарушениях», — говорится на сайте минобразования Пермского края.

Так, в лицее «Дельта» основные нарушения касаются ведения документации и повышения квалификации педагогов. «Учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Ранее стало известно о скандале с травлей школьника в лицее №9. Родители несовершеннолетнего обвиняли учебное заведение в поборах. После этого в мэрии заявляли, что директор лицея будет уволена. Сама Горбунова называла обвинения в адрес учебного заведения безосновательными.

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В лицее №9 (Лицей «Дельта») в Перми, которым руководит депутат гордумы Ирина Горбунова, выявлены различные нарушения. Это выяснилось в ходе плановой проверки, проведенной управлением надзора и контроля в сфере образования минобразования Прикамья. По данным ведомства, проверка проводилась в 11 школах Перми и края. В каждой из них выявлены нарушения. «В ноябре 2021 года проведено 11 плановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность. По результатам проверок выдано 11 предписаний, возбуждено 10 дел об административных правонарушениях», — говорится на сайте минобразования Пермского края. Так, в лицее «Дельта» основные нарушения касаются ведения документации и повышения квалификации педагогов. «Учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее стало известно о скандале с травлей школьника в лицее №9. Родители несовершеннолетнего обвиняли учебное заведение в поборах. После этого в мэрии заявляли, что директор лицея будет уволена. Сама Горбунова называла обвинения в адрес учебного заведения безосновательными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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