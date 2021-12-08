В лицее, которым руководит депутат гордумы Перми, нашли нарушения

09 декабря 2021 в 20:49 Размер текста - 17 +

Директором пермского лицея, где выявлены нарушения, является депутат гордумы Ирина Горбунова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В лицее №9 (Лицей «Дельта») в Перми, которым руководит депутат гордумы Ирина Горбунова, выявлены различные нарушения. Это выяснилось в ходе плановой проверки, проведенной управлением надзора и контроля в сфере образования минобразования Прикамья. По данным ведомства, проверка проводилась в 11 школах Перми и края. В каждой из них выявлены нарушения. «В ноябре 2021 года проведено 11 плановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность. По результатам проверок выдано 11 предписаний, возбуждено 10 дел об административных правонарушениях», — говорится на сайте минобразования Пермского края. Так, в лицее «Дельта» основные нарушения касаются ведения документации и повышения квалификации педагогов. «Учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее стало известно о скандале с травлей школьника в лицее №9. Родители несовершеннолетнего обвиняли учебное заведение в поборах. После этого в мэрии заявляли, что директор лицея будет уволена. Сама Горбунова называла обвинения в адрес учебного заведения безосновательными. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В лицее №9 (Лицей «Дельта») в Перми, которым руководит депутат гордумы Ирина Горбунова, выявлены различные нарушения. Это выяснилось в ходе плановой проверки, проведенной управлением надзора и контроля в сфере образования минобразования Прикамья. По данным ведомства, проверка проводилась в 11 школах Перми и края. В каждой из них выявлены нарушения. «В ноябре 2021 года проведено 11 плановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность. По результатам проверок выдано 11 предписаний, возбуждено 10 дел об административных правонарушениях», — говорится на сайте минобразования Пермского края. Так, в лицее «Дельта» основные нарушения касаются ведения документации и повышения квалификации педагогов. «Учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее стало известно о скандале с травлей школьника в лицее №9. Родители несовершеннолетнего обвиняли учебное заведение в поборах. После этого в мэрии заявляли, что директор лицея будет уволена. Сама Горбунова называла обвинения в адрес учебного заведения безосновательными.