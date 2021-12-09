Уральский полпред поздравил жителей ХМАО с днем округа

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил югорчан с днем рождения ХМАО. 10 декабря Ханты-Мансийскому округу исполнился 91 год. Поздравительный адрес уральского полпреда опубликован на официальном сайте органов государственной власти региона.
«Говорят, что богатство Югры — ее недра. Это так. Но верно и другое. Главное достояние региона — вы, его жители. Ваш труд и энергия преобразили югорскую землю. При этом удалось сохранить культуру коренного населения, обеспечить межнациональный мир и согласие. Уверен — у Югры большое будущее. Ее жители любят свой край, верят в него, готовы связать с ним свою судьбу», — написал Якушев.
Поздравила югорчан и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она перечислила ключевые достижения в жизни региона за прошедший год. «Введен в эксплуатацию крупнейший в регионе сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства, запустили широкомасштабные испытания новых технологий контроля углеродного следа, добычи трудной нефти, завершили проектирование нового моста через Обь в районе Сургута. Югра — на первом месте в стране по добыче нефти, производству электроэнергии. Одно из главных достижений 2021 года — чемпионские выступления югорских спортсменов на XXXII летних Олимпийских и XVI Паралимпийских играх в Токио», — отметила глава региона.
Ранее на заседании инвестсовета ХМАО окружные власти обсуждали стратегию развития региона до 2050 года. Свою оценку документу дал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил югорчан с днем рождения ХМАО. 10 декабря Ханты-Мансийскому округу исполнился 91 год. Поздравительный адрес уральского полпреда опубликован на официальном сайте органов государственной власти региона. «Говорят, что богатство Югры — ее недра. Это так. Но верно и другое. Главное достояние региона — вы, его жители. Ваш труд и энергия преобразили югорскую землю. При этом удалось сохранить культуру коренного населения, обеспечить межнациональный мир и согласие. Уверен — у Югры большое будущее. Ее жители любят свой край, верят в него, готовы связать с ним свою судьбу», — написал Якушев. Поздравила югорчан и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она перечислила ключевые достижения в жизни региона за прошедший год. «Введен в эксплуатацию крупнейший в регионе сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства, запустили широкомасштабные испытания новых технологий контроля углеродного следа, добычи трудной нефти, завершили проектирование нового моста через Обь в районе Сургута. Югра — на первом месте в стране по добыче нефти, производству электроэнергии. Одно из главных достижений 2021 года — чемпионские выступления югорских спортсменов на XXXII летних Олимпийских и XVI Паралимпийских играх в Токио», — отметила глава региона. Ранее на заседании инвестсовета ХМАО окружные власти обсуждали стратегию развития региона до 2050 года. Свою оценку документу дал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.