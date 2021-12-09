Уральский полпред поздравил жителей ХМАО с днем округа

Уральский полпред Владимир Якушев поздравил югорчан с 91-й годовщиной со дня образования ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил югорчан с днем рождения ХМАО. 10 декабря Ханты-Мансийскому округу исполнился 91 год. Поздравительный адрес уральского полпреда опубликован на официальном сайте органов государственной власти региона.

«Говорят, что богатство Югры — ее недра. Это так. Но верно и другое. Главное достояние региона — вы, его жители. Ваш труд и энергия преобразили югорскую землю. При этом удалось сохранить культуру коренного населения, обеспечить межнациональный мир и согласие. Уверен — у Югры большое будущее. Ее жители любят свой край, верят в него, готовы связать с ним свою судьбу», — написал Якушев.

Поздравила югорчан и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она перечислила ключевые достижения в жизни региона за прошедший год. «Введен в эксплуатацию крупнейший в регионе сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства, запустили широкомасштабные испытания новых технологий контроля углеродного следа, добычи трудной нефти, завершили проектирование нового моста через Обь в районе Сургута. Югра — на первом месте в стране по добыче нефти, производству электроэнергии. Одно из главных достижений 2021 года — чемпионские выступления югорских спортсменов на XXXII летних Олимпийских и XVI Паралимпийских играх в Токио», — отметила глава региона.

Ранее на заседании инвестсовета ХМАО окружные власти обсуждали стратегию развития региона до 2050 года. Свою оценку документу дал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.