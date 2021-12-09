В Екатеринбурге из автобуса на мороз высадили ребенка. Девочке пришлось идти пешком домой

10 декабря 2021 в 19:37 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетнюю девочку дважды высадили из маршрутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Екатеринбурга (Свердловская область) пожаловалась, что после оплаты проезда ее несовершеннолетнюю дочь высадили из маршрутки. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС». «Дочка ехала в маршрутке № 09. Когда к ней подошел кондуктор попросил оплатить за проезд, дочка оплатила картой через терминал. Ей кондуктор говорит, что оплата не прошла, что мол нет денег на карте, хотя деньги у нее были. И операция прошла успешно, она даже показала на телефоне кондуктору. Кондуктор высадил ребенка из маршрутки за неоплату», — посетовала женщина. По словам женщины дочку высадили из маршрутки дважды. «Дочка вышла, дождалась другую маршрутку так же № 09. В следующей маршрутке такая же история. И ее опять высадили за неуплату проезда. Деньги списались с карты оба раза. Ребенку пришлось идти пешком», — посетовала горожанка. Редакция URA.RU попыталась связаться с компанией, которая обслуживает транспорт. ООО «Авто-Ном» не ответили на звонок корреспондента. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Свердловской области завершила проверку транспортной компании ООО «Уралтрансгрупп», водитель и кондуктор которой высадили 16-летнюю девушку на мороз раньше на семь остановок. Водитель не захотел вести единственную пассажирку до конечной остановки. Девушка оказалась одна на плохо освещенной улице. У нее не было денег, чтобы заплатить за проезд в другой маршрутке. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Екатеринбурга (Свердловская область) пожаловалась, что после оплаты проезда ее несовершеннолетнюю дочь высадили из маршрутки. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС». «Дочка ехала в маршрутке № 09. Когда к ней подошел кондуктор попросил оплатить за проезд, дочка оплатила картой через терминал. Ей кондуктор говорит, что оплата не прошла, что мол нет денег на карте, хотя деньги у нее были. И операция прошла успешно, она даже показала на телефоне кондуктору. Кондуктор высадил ребенка из маршрутки за неоплату», — посетовала женщина. По словам женщины дочку высадили из маршрутки дважды. «Дочка вышла, дождалась другую маршрутку так же № 09. В следующей маршрутке такая же история. И ее опять высадили за неуплату проезда. Деньги списались с карты оба раза. Ребенку пришлось идти пешком», — посетовала горожанка. Редакция URA.RU попыталась связаться с компанией, которая обслуживает транспорт. ООО «Авто-Ном» не ответили на звонок корреспондента. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Свердловской области завершила проверку транспортной компании ООО «Уралтрансгрупп», водитель и кондуктор которой высадили 16-летнюю девушку на мороз раньше на семь остановок. Водитель не захотел вести единственную пассажирку до конечной остановки. Девушка оказалась одна на плохо освещенной улице. У нее не было денег, чтобы заплатить за проезд в другой маршрутке.