11 декабря 2021

Гинцбург назвал сроки проверки влияния «Спутника V» на «Омикрон»

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, укол, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
По словам ученого, на проверку эффективности «Спутника V» на омикрон-штамм понадобится 10 дней Фото:
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Коронавирус COVID-19

Для того, чтобы проверить эффективность воздействия «Спутника V» на омикрон-штамм, понадобится всего 10 дней. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность», — заявил Гинцбург РИА «Новости». По его мнению, на это уйдет чуть больше недели.

Ранее ученый сообщил о том, что центр Н. Ф. Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма. По его словам, она сделана, как и против всех предыдущих штаммов.

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Для того, чтобы проверить эффективность воздействия «Спутника V» на омикрон-штамм, понадобится всего 10 дней. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность», — заявил Гинцбург РИА «Новости». По его мнению, на это уйдет чуть больше недели. Ранее ученый сообщил о том, что центр Н. Ф. Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма. По его словам, она сделана, как и против всех предыдущих штаммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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