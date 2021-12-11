Гинцбург назвал сроки проверки влияния «Спутника V» на «Омикрон» 12 декабря 2021 в 06:25 Размер текста - 17 + По словам ученого, на проверку эффективности «Спутника V» на омикрон-штамм понадобится 10 дней Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для того, чтобы проверить эффективность воздействия «Спутника V» на омикрон-штамм, понадобится всего 10 дней. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность», — заявил Гинцбург РИА «Новости». По его мнению, на это уйдет чуть больше недели. Ранее ученый сообщил о том, что центр Н. Ф. Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма. По его словам, она сделана, как и против всех предыдущих штаммов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Для того, чтобы проверить эффективность воздействия «Спутника V» на омикрон-штамм, понадобится всего 10 дней. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность», — заявил Гинцбург РИА «Новости». По его мнению, на это уйдет чуть больше недели. Ранее ученый сообщил о том, что центр Н. Ф. Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма. По его словам, она сделана, как и против всех предыдущих штаммов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям