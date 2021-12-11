Гинцбург назвал сроки проверки влияния «Спутника V» на «Омикрон»

Для того, чтобы проверить эффективность воздействия «Спутника V» на омикрон-штамм, понадобится всего 10 дней. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность», — заявил Гинцбург РИА «Новости». По его мнению, на это уйдет чуть больше недели.
Ранее ученый сообщил о том, что центр Н. Ф. Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма. По его словам, она сделана, как и против всех предыдущих штаммов.
Для того, чтобы проверить эффективность воздействия «Спутника V» на омикрон-штамм, понадобится всего 10 дней. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность», — заявил Гинцбург РИА «Новости». По его мнению, на это уйдет чуть больше недели. Ранее ученый сообщил о том, что центр Н. Ф. Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма. По его словам, она сделана, как и против всех предыдущих штаммов.