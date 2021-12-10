10 декабря 2021

Гинцбург: ученые собрали конструкцию вакцины против «Омикрона»

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По словам Гинцбурга, оснований вакцину пока нет Фото:
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Коронавирус COVID-19

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) собрал конструкцию вакцины против штамма «Омикрон». Соответствующее заявление сделал глава центра Александр Гинцбург.

«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов », — сообщил Гинцбург, пишет РИА «Новости». Ученый дополнил, что «оснований менять вакцину пока нет».

Новый вирус «Омикрон» может стать сезонной болезнью, если будет протекать в легкой форме, а также будет иметь короткий инкубационный период. Таким мнением с URA.RU поделился доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. Он сообщает, что пока нет случаев летального исхода из-за омикрон-штамма. Спикер переживает за то, как бы «Омикрон» не стал «очередным возбудителем, грубо говоря, простуды».

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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) собрал конструкцию вакцины против штамма «Омикрон». Соответствующее заявление сделал глава центра Александр Гинцбург. «Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов », — сообщил Гинцбург, пишет РИА «Новости». Ученый дополнил, что «оснований менять вакцину пока нет». Новый вирус «Омикрон» может стать сезонной болезнью, если будет протекать в легкой форме, а также будет иметь короткий инкубационный период. Таким мнением с URA.RU поделился доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. Он сообщает, что пока нет случаев летального исхода из-за омикрон-штамма. Спикер переживает за то, как бы «Омикрон» не стал «очередным возбудителем, грубо говоря, простуды».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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