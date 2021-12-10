Гинцбург: ученые собрали конструкцию вакцины против «Омикрона»

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) собрал конструкцию вакцины против штамма «Омикрон». Соответствующее заявление сделал глава центра Александр Гинцбург.
«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов », — сообщил Гинцбург, пишет РИА «Новости». Ученый дополнил, что «оснований менять вакцину пока нет».
Новый вирус «Омикрон» может стать сезонной болезнью, если будет протекать в легкой форме, а также будет иметь короткий инкубационный период. Таким мнением с URA.RU поделился доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. Он сообщает, что пока нет случаев летального исхода из-за омикрон-штамма. Спикер переживает за то, как бы «Омикрон» не стал «очередным возбудителем, грубо говоря, простуды».
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) собрал конструкцию вакцины против штамма «Омикрон». Соответствующее заявление сделал глава центра Александр Гинцбург. «Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов », — сообщил Гинцбург, пишет РИА «Новости». Ученый дополнил, что «оснований менять вакцину пока нет». Новый вирус «Омикрон» может стать сезонной болезнью, если будет протекать в легкой форме, а также будет иметь короткий инкубационный период. Таким мнением с URA.RU поделился доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. Он сообщает, что пока нет случаев летального исхода из-за омикрон-штамма. Спикер переживает за то, как бы «Омикрон» не стал «очередным возбудителем, грубо говоря, простуды».