Гинцбург: ученые собрали конструкцию вакцины против «Омикрона» 11 декабря 2021 в 06:06 Размер текста - 17 + По словам Гинцбурга, оснований вакцину пока нет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) собрал конструкцию вакцины против штамма «Омикрон». Соответствующее заявление сделал глава центра Александр Гинцбург. «Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов », — сообщил Гинцбург, пишет РИА «Новости». Ученый дополнил, что «оснований менять вакцину пока нет». Новый вирус «Омикрон» может стать сезонной болезнью, если будет протекать в легкой форме, а также будет иметь короткий инкубационный период. Таким мнением с URA.RU поделился доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. Он сообщает, что пока нет случаев летального исхода из-за омикрон-штамма. Спикер переживает за то, как бы «Омикрон» не стал «очередным возбудителем, грубо говоря, простуды». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) собрал конструкцию вакцины против штамма «Омикрон». Соответствующее заявление сделал глава центра Александр Гинцбург. «Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов », — сообщил Гинцбург, пишет РИА «Новости». Ученый дополнил, что «оснований менять вакцину пока нет». Новый вирус «Омикрон» может стать сезонной болезнью, если будет протекать в легкой форме, а также будет иметь короткий инкубационный период. Таким мнением с URA.RU поделился доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. Он сообщает, что пока нет случаев летального исхода из-за омикрон-штамма. Спикер переживает за то, как бы «Омикрон» не стал «очередным возбудителем, грубо говоря, простуды». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям