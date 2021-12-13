Кадыров поддержал боксера, проигравшего бой в Екатеринбурге

Дмитрий Бивол выиграл бой в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боксер Умар Саламов по решению судей проиграл бой с суперчемпионом мира WBA Дмитрием Биволом в Екатеринбурге. Бой прошел в рамках вечера бокса от RCC Boxing Boxing Promotions. Проигравшего поддержал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Умар, ты для нас чемпион. Ты показал дон хороший бой, мужской характер, большое сердце. У тебя большое будущее», — сказал Кадыров на видео, которое выложил в своем аккаунте Instagram.

Соперник Саламова отметил, что несмотря на поражение, он дал хороший бой. «Бой делают два боксера, спасибо моему сопернику Умару Саламову за отличный поединок!» — написал Бивол в Instagram.

Ранее RCC отменила бой Курбанова с бразильцем Патриком Тейшером из-за проблем со здоровьем российского боксера. Бой должен был проходить за интернациональный титул WBO. Поединок перенесен на 2022 год.