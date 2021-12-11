РМК отменила бой Курбанова из-за его проблем со здоровьем

11 декабря 2021 в 23:45 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге отменили поединок между Курбановым и Тейшейрой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отменили бой боксера Магомеда Курбанова против бразильца Патрика Тейшейры из-за проблем со здоровьем у российского боксера. Об этом заявил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов. «Здоровье важнее. Он сидит сейчас в раздевалке, подавлен. Для него это большой шанс и большой бой, он это понимает. Утром ему стало хуже — сейчас 39 градусов, с такой температурой нельзя боксировать. Сейчас будем стараться перенести бой на февраль, будем вести переговоры с командой Тейшейры», — сказал Титов, сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions. В Instagram-аккаунте ведущей промоутерской компании России опубликовали комментарий Курбанова, в котором он принес извинения за перенос поединка: «Я чувствую себя очень отвратительно и приношу извинения RCC Boxing Promotions. Я уже извинился перед всей командой Тейшейры». Бой должен был проходить в Екатеринбурге за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 килограмм. Поединок перенесен на 2022 год. В Екатеринбурге «Русская медная компания» (РМК) и RCC Boxing Promotions провели два турнира мирового уровня (10-11 декабря) по боксу. Первыми на ринг вышли Алан Абаев (Владикавказ) и Артем Пугач. Они провели шестираундовый поединок с средней весовой категории. Победу одержал Артем Пугач. Курбанов дал комментарий по поводу отмены боя с Тейшейрой Instagram-аккаунт ведущей промоутерской компании России Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Екатеринбурге отменили бой боксера Магомеда Курбанова против бразильца Патрика Тейшейры из-за проблем со здоровьем у российского боксера. Об этом заявил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов. «Здоровье важнее. Он сидит сейчас в раздевалке, подавлен. Для него это большой шанс и большой бой, он это понимает. Утром ему стало хуже — сейчас 39 градусов, с такой температурой нельзя боксировать. Сейчас будем стараться перенести бой на февраль, будем вести переговоры с командой Тейшейры», — сказал Титов, сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions. В Instagram-аккаунте ведущей промоутерской компании России опубликовали комментарий Курбанова, в котором он принес извинения за перенос поединка: «Я чувствую себя очень отвратительно и приношу извинения RCC Boxing Promotions. Я уже извинился перед всей командой Тейшейры». Бой должен был проходить в Екатеринбурге за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 килограмм. Поединок перенесен на 2022 год. В Екатеринбурге «Русская медная компания» (РМК) и RCC Boxing Promotions провели два турнира мирового уровня (10-11 декабря) по боксу. Первыми на ринг вышли Алан Абаев (Владикавказ) и Артем Пугач. Они провели шестираундовый поединок с средней весовой категории. Победу одержал Артем Пугач.