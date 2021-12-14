Хабаровский губернатор пообещал пенсионерам деньги за прививку

15 декабря 2021 в 09:12 Размер текста - 17 +

Жителям региона будут платить по 2 тысячи рублей за вакцинацию Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жителям Хабаровского края старше 60 лет будут выплачивать по 2 тысячи за вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. По его словам, нововведение вступит в силу с 20 декабря текущего года. «Жители старше 60 лет тяжелее всех переносят COVID и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Выплаты за вакцинацию данной категории граждан будут осуществлены на карту МИР или другими способами в течение двух недель после постановки второго компонента», — написал Дегтярев в своем telegram-канале. Это не первая мера поощрения за вакцинацию от вируса, которую вводят в регионе. В ноябре среди вакцинированных от коронавируса провели розыгрыш, в котором можно выиграть три тонны угля, микроволновую печь и другие подарки, передает MK.RU. Также среди призов — сертификат на бесплатное прохождение медкомиссии, уточняет Царьград. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жителям Хабаровского края старше 60 лет будут выплачивать по 2 тысячи за вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. По его словам, нововведение вступит в силу с 20 декабря текущего года. «Жители старше 60 лет тяжелее всех переносят COVID и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Выплаты за вакцинацию данной категории граждан будут осуществлены на карту МИР или другими способами в течение двух недель после постановки второго компонента», — написал Дегтярев в своем telegram-канале. Это не первая мера поощрения за вакцинацию от вируса, которую вводят в регионе. В ноябре среди вакцинированных от коронавируса провели розыгрыш, в котором можно выиграть три тонны угля, микроволновую печь и другие подарки, передает MK.RU. Также среди призов — сертификат на бесплатное прохождение медкомиссии, уточняет Царьград.