14 декабря 2021

Хабаровский губернатор пообещал пенсионерам деньги за прививку

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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
Жителям региона будут платить по 2 тысячи рублей за вакцинацию Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жителям Хабаровского края старше 60 лет будут выплачивать по 2 тысячи за вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. По его словам, нововведение вступит в силу с 20 декабря текущего года.

«Жители старше 60 лет тяжелее всех переносят COVID и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Выплаты за вакцинацию данной категории граждан будут осуществлены на карту МИР или другими способами в течение двух недель после постановки второго компонента», — написал Дегтярев в своем telegram-канале.

Это не первая мера поощрения за вакцинацию от вируса, которую вводят в регионе. В ноябре среди вакцинированных от коронавируса провели розыгрыш, в котором можно выиграть три тонны угля, микроволновую печь и другие подарки, передает MK.RU. Также среди призов — сертификат на бесплатное прохождение медкомиссии, уточняет Царьград.

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Жителям Хабаровского края старше 60 лет будут выплачивать по 2 тысячи за вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. По его словам, нововведение вступит в силу с 20 декабря текущего года. «Жители старше 60 лет тяжелее всех переносят COVID и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Выплаты за вакцинацию данной категории граждан будут осуществлены на карту МИР или другими способами в течение двух недель после постановки второго компонента», — написал Дегтярев в своем telegram-канале. Это не первая мера поощрения за вакцинацию от вируса, которую вводят в регионе. В ноябре среди вакцинированных от коронавируса провели розыгрыш, в котором можно выиграть три тонны угля, микроволновую печь и другие подарки, передает MK.RU. Также среди призов — сертификат на бесплатное прохождение медкомиссии, уточняет Царьград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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