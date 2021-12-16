Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил ввести в России ежегодную предновогоднюю выплату для пенсионеров. Законопроект уже направлен в Кабмин. Россияне в соцсетях отнеслись к такому предложению негативно.
Некоторые пользователи скептически настроены на возможные выплаты, аргументируя свое мнение «обычными обещаниями». А некоторые начали предлагать свои варианты помощи пенсионерам. Своими мнениями россияне поделились в социальных сетях «Вконтакте» и Telegram.
Россияне задались вопросом, из каких средств будут выплачиваться обещанные пенсии
Telegram
Россияне призывают повысить пенсии, а не вводить очередную разовую выплату
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Многие не верят в такие заявления
Telegram
А кто-то отнесся к предложению с юмором
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По мнению депутатов, введение 13-й пенсии необходимо из-за высокого уровня инфляции и снижения покупательной способности пожилых граждан. По данным газеты «Известия», на предпраздничные выплаты пожилым гражданам в 2022 году потребуется 786 млрд рублей.
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил ввести в России ежегодную предновогоднюю выплату для пенсионеров. Законопроект уже направлен в Кабмин. Россияне в соцсетях отнеслись к такому предложению негативно. Некоторые пользователи скептически настроены на возможные выплаты, аргументируя свое мнение «обычными обещаниями». А некоторые начали предлагать свои варианты помощи пенсионерам. Своими мнениями россияне поделились в социальных сетях «Вконтакте» и Telegram. По мнению депутатов, введение 13-й пенсии необходимо из-за высокого уровня инфляции и снижения покупательной способности пожилых граждан. По данным газеты «Известия», на предпраздничные выплаты пожилым гражданам в 2022 году потребуется 786 млрд рублей.