Россияне задались вопросом, из каких средств будут выплачиваться обещанные пенсии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил ввести в России ежегодную предновогоднюю выплату для пенсионеров. Законопроект уже направлен в Кабмин. Россияне в соцсетях отнеслись к такому предложению негативно.

Некоторые пользователи скептически настроены на возможные выплаты, аргументируя свое мнение «обычными обещаниями». А некоторые начали предлагать свои варианты помощи пенсионерам. Своими мнениями россияне поделились в социальных сетях « Вконтакте » и Telegram .

Россияне задались вопросом, из каких средств будут выплачиваться обещанные пенсии Telegram

Россияне призывают повысить пенсии, а не вводить очередную разовую выплату ВКонтакте

Многие не верят в такие заявления Telegram

А кто-то отнесся к предложению с юмором ВКонтакте

По мнению депутатов, введение 13-й пенсии необходимо из-за высокого уровня инфляции и снижения покупательной способности пожилых граждан. По данным газеты «Известия», на предпраздничные выплаты пожилым гражданам в 2022 году потребуется 786 млрд рублей.