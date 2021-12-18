Пермские водители не хотят работать за 70 тысяч в месяц

По мнению аналитиков, дефицит водителей сохранится и в 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работодатели в Пермском крае повысили зарплату водителям из-за дефицита рабочих рук. Медианная зарплата специалистов выросла на 5 тысяч рублей за год и составляет сейчас 75 тысяч рублей в месяц. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса «Зарплата.ру».

«Водитель. Медианная зарплата в декабре 2020 года — 70 тысяч рублей, медианная зарплата 2021 в декабре — 75 тысяч рублей», — сообщается в исследовании. По мнению аналитиков дефицит кадров в данной профессии сохранится и в 2022 году.

Также среди востребованных рабочих профессий с недостатком кадров оказались курьер, слесарь, оператор call-центра, администратор, повар, разнорабочий, продавец, грузчик. Медианная зарплата курьера выросла за год на 17 тысяч рублей (с 42 до 59 тыс. рублей); оператора call-центра — на 1,5 тысячи (с 32,5 до 34 тыс. рублей); администратора — на 4,5 тысячи (с 26 до 30,5 тыс.); повара — на 2,5 тыс. рублей (с 27,5 до 30 тыс. рублей); разнорабочего, продавца и грузчика — на 1 тыс. рублей (с 25 до 26 тыс., с 22,5 до 23,5 тыс., с 20 до 21 тыс. рублей, соответственно). Медианная зарплата слесаря за год, наоборот, снизилась — на 10 тысяч рублей (с 50 до 40 тыс. рублей).

По мнению аналитиков сервиса, к росту зарплат привел дефицит кадров в данных отраслях. Это связано с оттоком мигрантов, введением коронавирусных ограничений и отголоска «демографической ямы» 90-х. Для того, чтобы справиться с нехваткой, компании увеличивают зарплаты специалистам, расширяют соц. пакет и приглашают рабочих из других регионов.