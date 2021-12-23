Путин: Россию нельзя победить

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
В период Первой мировой войны Россию развалили изнутри те, кто обслуживал чужие интересы, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция Путина-2021

Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции. По его словам, таким образом действовали те, кто обслуживал чужие интересы, в период Первой мировой войны.

«Наши оппоненты на протяжении веков говорили: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано по результатам Первой мировой войны и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз», — сообщил Владимир Путин.

Ранее президент РФ при встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Москва никогда не проявляла враждебность к другим странам в то время, пока остальной мир считает ее своим врагом. Путин также призвал не беспокоиться за армию РФ. По словам главы государства, с ней все в порядке, она развивается.

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина сегодня, 23 декабря, проходит в 17-й раз. В этом году в ней участвуют 507 российских и зарубежных журналистов. Мероприятие решено провести офлайн, однако из-за пандемии коронавируса были приняты беспрецедентные меры безопасности.

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Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции. По его словам, таким образом действовали те, кто обслуживал чужие интересы, в период Первой мировой войны. «Наши оппоненты на протяжении веков говорили: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано по результатам Первой мировой войны и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз», — сообщил Владимир Путин. Ранее президент РФ при встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Москва никогда не проявляла враждебность к другим странам в то время, пока остальной мир считает ее своим врагом. Путин также призвал не беспокоиться за армию РФ. По словам главы государства, с ней все в порядке, она развивается. Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина сегодня, 23 декабря, проходит в 17-й раз. В этом году в ней участвуют 507 российских и зарубежных журналистов. Мероприятие решено провести офлайн, однако из-за пандемии коронавируса были приняты беспрецедентные меры безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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