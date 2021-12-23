Путин: Россию нельзя победить

23 декабря 2021 в 15:06 Размер текста - 17 +

В период Первой мировой войны Россию развалили изнутри те, кто обслуживал чужие интересы, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции. По его словам, таким образом действовали те, кто обслуживал чужие интересы, в период Первой мировой войны. «Наши оппоненты на протяжении веков говорили: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано по результатам Первой мировой войны и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз», — сообщил Владимир Путин. Ранее президент РФ при встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Москва никогда не проявляла враждебность к другим странам в то время, пока остальной мир считает ее своим врагом. Путин также призвал не беспокоиться за армию РФ. По словам главы государства, с ней все в порядке, она развивается. Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина сегодня, 23 декабря, проходит в 17-й раз. В этом году в ней участвуют 507 российских и зарубежных журналистов. Мероприятие решено провести офлайн, однако из-за пандемии коронавируса были приняты беспрецедентные меры безопасности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции. По его словам, таким образом действовали те, кто обслуживал чужие интересы, в период Первой мировой войны. «Наши оппоненты на протяжении веков говорили: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано по результатам Первой мировой войны и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз», — сообщил Владимир Путин. Ранее президент РФ при встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Москва никогда не проявляла враждебность к другим странам в то время, пока остальной мир считает ее своим врагом. Путин также призвал не беспокоиться за армию РФ. По словам главы государства, с ней все в порядке, она развивается. Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина сегодня, 23 декабря, проходит в 17-й раз. В этом году в ней участвуют 507 российских и зарубежных журналистов. Мероприятие решено провести офлайн, однако из-за пандемии коронавируса были приняты беспрецедентные меры безопасности.