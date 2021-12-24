Текслер вступился за уволенного челябинского тренера по боксу

Владимир Рощенко продолжит работать в челябинском боксе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер 25 декабря потребовал от министерства спорта области разобраться в истории с увольнением старшего тренера сборной команды региона по боксу Владимир Рощенко. Текслер заявил, что Рощенко сохранят работу.

«Плохая история с заслуженным тренером Владимиром Рощенко. Поручил минспорта разобраться и сделать кадровые выводы. Рощенко продолжит работу в челябинском боксе», — написал Текслер в Instagram.

Ранее стало известно, что в Центре спортивной подготовки по боксу решили сократить должность старшего тренера сборной Челябинской области, которую занимал Рощенко. Ему предложили вместо этого занять место водителя автобуса. Тренер написал обращение президенту РФ Владимиру Путину. После этого президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что Рощенко будет работать с Федерацией бокса РФ. Также он заявил, что от него тренеру перечислят на счет миллион рублей за вклад в развитие бокса.

Рощенко работает тренером с 1973 года. Ему удалось воспитать несколько десятков талантливых боксеров, некоторые из них стали заслуженными мастерами спорта, 15 человек стали мастерами спорта международного класса, также около 100 человек стали мастерами спорта СССР и РФ. Одним из самых известных учеников Рощенко является мастер спорта международного класса, чемпион мира среди профессионалов Сергей Ковалев.

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