Президент мировой ассоциации бокса защитил тренера-легенду. Его хотели уволить

24 декабря 2021 в 19:25 Размер текста - 17 +

Умар Кремлев встретился в Москве с тренером, которого хотели уволить с должности Фото: Международная ассоциация бокса Старший тренер спортивной сборной команды Челябинской области по боксу Владимир Рощенко, которого планировали уволить после 48-летней карьеры, будет работать с Федерацией бокса России. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, который первым отреагировал на скандал с увольнением тренера-легенды. «Это от меня миллион рублей. Сегодня перечислят на счет. За ваш труд, работу и вклад в развитие бокса. Я уважаю ваш труд. Спасибо вам за работу. Это еще не все. Будете напрямую работать с Федерацией бокса России и заниматься селекцией молодых тренеров», — сказал Кремлев в ролике, опубликованном в Instagram . Кремлев во время разговора с Рощенко отметил, что тренер является членом большой боксерской семьи. «Мы своих должны отстаивать и никогда не давать в обиду. Все, кто будет пытаться задеть или оскорбить боксеров, ветеранов бокса либо тренеров — будет пресечен мгновенно. С такими людьми мы будем прощаться», — отметил президент Международной ассоциации бокса. Ранее стало известно, что должность Рощенко в Центре спортивной подготовки по боксу Челябинской области планируют сократить. Тренеру предложили стать водителем автобуса. Предложение поступило от директора учреждения Дмитрия Дягилева, который сам является воспитанником Рощенко. Владимир Рощенко работает тренером с 1973 года. За карьеру специалист воспитал несколько десятков талантливых боксеров, в том числе четырех заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, около 100 мастеров спорта СССР и России. Один из самых известных его учеников — мастер спорта международного класса, чемпион мира среди профессионалов Сергей Ковалев. Кроме того, Рощенко был личным тренером Александра Соляникова и Эдуарда Абзалимова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Старший тренер спортивной сборной команды Челябинской области по боксу Владимир Рощенко, которого планировали уволить после 48-летней карьеры, будет работать с Федерацией бокса России. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, который первым отреагировал на скандал с увольнением тренера-легенды. «Это от меня миллион рублей. Сегодня перечислят на счет. За ваш труд, работу и вклад в развитие бокса. Я уважаю ваш труд. Спасибо вам за работу. Это еще не все. Будете напрямую работать с Федерацией бокса России и заниматься селекцией молодых тренеров», — сказал Кремлев в ролике, опубликованном в Instagram. Кремлев во время разговора с Рощенко отметил, что тренер является членом большой боксерской семьи. «Мы своих должны отстаивать и никогда не давать в обиду. Все, кто будет пытаться задеть или оскорбить боксеров, ветеранов бокса либо тренеров — будет пресечен мгновенно. С такими людьми мы будем прощаться», — отметил президент Международной ассоциации бокса. Ранее стало известно, что должность Рощенко в Центре спортивной подготовки по боксу Челябинской области планируют сократить. Тренеру предложили стать водителем автобуса. Предложение поступило от директора учреждения Дмитрия Дягилева, который сам является воспитанником Рощенко. Владимир Рощенко работает тренером с 1973 года. За карьеру специалист воспитал несколько десятков талантливых боксеров, в том числе четырех заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, около 100 мастеров спорта СССР и России. Один из самых известных его учеников — мастер спорта международного класса, чемпион мира среди профессионалов Сергей Ковалев. Кроме того, Рощенко был личным тренером Александра Соляникова и Эдуарда Абзалимова.