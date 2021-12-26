В соцсетях решили бросить курить из-за новых штрафов в РФ. «На машину накопить можно»

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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, курить запрещено, курение запрещено, знак курить запрещено
В соцсетях положительно высказались о новых штрафах для курильщиков Фото:

Пользователи соцсетей Twitter и «ВКонтакте» посчитали, что выгоднее будет отказаться от сигарет, чем покупать их или платить новые штрафы. Так они отреагировали на информацию, что в РФ ужесточат запреты для курильщиков.

Юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов рассказал, что в следующем году в России ужесточат запреты и наказания для курящих. По его словам, штрафы будут выписывать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. Сумма штрафа составляет 2000-3000 рублей.

Комментаторы считают, что выгоднее бросить курить
Пользователи соцсетей поддержали это мнение
Другие сомневаются, что при отказе от курения можно купить автомобиль
Люди считают, что сигареты того не стоят
… и поддерживают новые ограничения
В соцсетях нашли способ борьбы с курением
… некоторые не поняли, как будут выявлять курящих в неположенных местах
Люди возмутились, что им негде будет курить

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Пользователи соцсетей Twitter и «ВКонтакте» посчитали, что выгоднее будет отказаться от сигарет, чем покупать их или платить новые штрафы. Так они отреагировали на информацию, что в РФ ужесточат запреты для курильщиков. Юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов рассказал, что в следующем году в России ужесточат запреты и наказания для курящих. По его словам, штрафы будут выписывать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. Сумма штрафа составляет 2000-3000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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