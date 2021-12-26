В соцсетях положительно высказались о новых штрафах для курильщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи соцсетей Twitter и «ВКонтакте» посчитали, что выгоднее будет отказаться от сигарет, чем покупать их или платить новые штрафы. Так они отреагировали на информацию, что в РФ ужесточат запреты для курильщиков.

Юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов рассказал, что в следующем году в России ужесточат запреты и наказания для курящих. По его словам, штрафы будут выписывать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. Сумма штрафа составляет 2000-3000 рублей.

Комментаторы считают, что выгоднее бросить курить Скриншот Twitter

Пользователи соцсетей поддержали это мнение Скриншот Twitter

Другие сомневаются, что при отказе от курения можно купить автомобиль Скриншот Twitter

Люди считают, что сигареты того не стоят Скриншот ВКонтакте

… и поддерживают новые ограничения Скриншот ВКонтакте

В соцсетях нашли способ борьбы с курением Скриншот ВКонтакте

… некоторые не поняли, как будут выявлять курящих в неположенных местах Скриншот ВКонтакте

Люди возмутились, что им негде будет курить Скриншот ВКонтакте