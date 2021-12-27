В Кремле назвали недостаточным уровень вакцинации от COVID в РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Достижение необходимого уровня коллективного иммунитета зависит от сознательности россиян, отметил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для победы над пандемией текущего уровня коллективного иммунитета к коронавирусу недостаточно. Его достижение зависит от сознательности россиян, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«С учетом появления и стремительного распространения нового штамма [„Омикрон“] наши вирусологи и медики работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма. Пока исчерпывающих решений быть не может, потому что еще не так много информации. Однозначно одно — нужен уровень общественного иммунитета больше, чем есть у нас сейчас. Поэтому, конечно, здесь нужно надеяться на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться», — отметил Дмитрий Песков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции 27 декабря заявила, что для победы над коронавирусом нужна 100-процентная вакцинация населения страны. Предыдущие оценки необходимого уровня коллективного иммунитета составляли 80%.

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Для победы над пандемией текущего уровня коллективного иммунитета к коронавирусу недостаточно. Его достижение зависит от сознательности россиян, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «С учетом появления и стремительного распространения нового штамма [„Омикрон“] наши вирусологи и медики работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма. Пока исчерпывающих решений быть не может, потому что еще не так много информации. Однозначно одно — нужен уровень общественного иммунитета больше, чем есть у нас сейчас. Поэтому, конечно, здесь нужно надеяться на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться», — отметил Дмитрий Песков. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции 27 декабря заявила, что для победы над коронавирусом нужна 100-процентная вакцинация населения страны. Предыдущие оценки необходимого уровня коллективного иммунитета составляли 80%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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