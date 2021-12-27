В Кремле назвали недостаточным уровень вакцинации от COVID в РФ

27 декабря 2021 в 14:48 Размер текста - 17 +

Достижение необходимого уровня коллективного иммунитета зависит от сознательности россиян, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для победы над пандемией текущего уровня коллективного иммунитета к коронавирусу недостаточно. Его достижение зависит от сознательности россиян, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «С учетом появления и стремительного распространения нового штамма [„Омикрон“] наши вирусологи и медики работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма. Пока исчерпывающих решений быть не может, потому что еще не так много информации. Однозначно одно — нужен уровень общественного иммунитета больше, чем есть у нас сейчас. Поэтому, конечно, здесь нужно надеяться на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться», — отметил Дмитрий Песков. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции 27 декабря заявила, что для победы над коронавирусом нужна 100-процентная вакцинация населения страны. Предыдущие оценки необходимого уровня коллективного иммунитета составляли 80%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для победы над пандемией текущего уровня коллективного иммунитета к коронавирусу недостаточно. Его достижение зависит от сознательности россиян, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «С учетом появления и стремительного распространения нового штамма [„Омикрон“] наши вирусологи и медики работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма. Пока исчерпывающих решений быть не может, потому что еще не так много информации. Однозначно одно — нужен уровень общественного иммунитета больше, чем есть у нас сейчас. Поэтому, конечно, здесь нужно надеяться на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться», — отметил Дмитрий Песков. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции 27 декабря заявила, что для победы над коронавирусом нужна 100-процентная вакцинация населения страны. Предыдущие оценки необходимого уровня коллективного иммунитета составляли 80%.