Минтруд РФ предупредил о риске лишиться выплат на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, многодетная семья, зима, дети
Некоторые детские пособия нужно продлевать каждый год Фото:

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, о детских выплатах, которые необходимо своевременно продлевать. Иначе семьи рискуют остаться без материальной поддержки от государства.

«Нужно подавать заявление на ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Если женщина встала на учет до 12 недель беременности, подать заявление можно в любое время до завершения беременности, начиная с 6 недель», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Помимо этого продлевать нужно ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до трех лет, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. При этом условия для назначения пособия, в том числе среднедушевой доход, будут проверять заново.

Ранее портал «Госуслуги» также перечислил детские выплаты, которые необходимо своевременно продлевать. «Госуслуги» напомнили, что получить максимальное пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком могут женщины со средней заработной платой около 75 000 рублей.

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В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, о детских выплатах, которые необходимо своевременно продлевать. Иначе семьи рискуют остаться без материальной поддержки от государства. «Нужно подавать заявление на ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Если женщина встала на учет до 12 недель беременности, подать заявление можно в любое время до завершения беременности, начиная с 6 недель», — сообщается в telegram-канале ведомства. Помимо этого продлевать нужно ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до трех лет, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. При этом условия для назначения пособия, в том числе среднедушевой доход, будут проверять заново. Ранее портал «Госуслуги» также перечислил детские выплаты, которые необходимо своевременно продлевать. «Госуслуги» напомнили, что получить максимальное пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком могут женщины со средней заработной платой около 75 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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