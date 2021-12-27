Минтруд РФ предупредил о риске лишиться выплат на детей

27 декабря 2021 в 16:51 Размер текста - 17 +

Некоторые детские пособия нужно продлевать каждый год Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, о детских выплатах, которые необходимо своевременно продлевать. Иначе семьи рискуют остаться без материальной поддержки от государства. «Нужно подавать заявление на ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Если женщина встала на учет до 12 недель беременности, подать заявление можно в любое время до завершения беременности, начиная с 6 недель», — сообщается в telegram-канале ведомства. Помимо этого продлевать нужно ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до трех лет, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. При этом условия для назначения пособия, в том числе среднедушевой доход, будут проверять заново. Ранее портал «Госуслуги» также перечислил детские выплаты, которые необходимо своевременно продлевать. «Госуслуги» напомнили, что получить максимальное пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком могут женщины со средней заработной платой около 75 000 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, о детских выплатах, которые необходимо своевременно продлевать. Иначе семьи рискуют остаться без материальной поддержки от государства. «Нужно подавать заявление на ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Если женщина встала на учет до 12 недель беременности, подать заявление можно в любое время до завершения беременности, начиная с 6 недель», — сообщается в telegram-канале ведомства. Помимо этого продлевать нужно ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до трех лет, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. При этом условия для назначения пособия, в том числе среднедушевой доход, будут проверять заново. Ранее портал «Госуслуги» также перечислил детские выплаты, которые необходимо своевременно продлевать. «Госуслуги» напомнили, что получить максимальное пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком могут женщины со средней заработной платой около 75 000 рублей.