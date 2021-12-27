В Минобороны уверены, что НАТО готовится к войне с Россией

27 декабря 2021 в 21:04 Размер текста - 17 +

Североатлантический альянс нацелен на полномасштабную войну с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины НАТО подготавливается к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил замминистра оборы РФ Александр Фомин. «Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — сказал Фомин. Информацию приводит РИА «Новости». Фомин отметил, что в НАТО последние года Россия определена как главный источник угроз. При этом до сих пор остается в силе Римская декларация, в соответствии с которой «Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника». Несмотря на это, НАТО ежегодно проводит порядка 30 учений для подготовки к войне с РФ. «В рамках учебно-боевых мероприятий особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. В частности, в мае—июне текущего года проведена серия учений Defender Europe-2021 с переброской из Соединенных Штатов Америки и Западной Европы на „восточный фланг“ войск усиления численностью до 40 тысяч человек», — отметил Фомин. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО является для России врагом. Отношения также можно назвать соперничеством и конкуренцией. В данной связи нельзя рассматривать вопрос вступления РФ в альянс, уточняет агентство Nation News. По его словам, это связано с тем, что Запад «не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене », дополняет Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО подготавливается к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил замминистра оборы РФ Александр Фомин. «Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — сказал Фомин. Информацию приводит РИА «Новости». Фомин отметил, что в НАТО последние года Россия определена как главный источник угроз. При этом до сих пор остается в силе Римская декларация, в соответствии с которой «Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника». Несмотря на это, НАТО ежегодно проводит порядка 30 учений для подготовки к войне с РФ. «В рамках учебно-боевых мероприятий особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. В частности, в мае—июне текущего года проведена серия учений Defender Europe-2021 с переброской из Соединенных Штатов Америки и Западной Европы на „восточный фланг“ войск усиления численностью до 40 тысяч человек», — отметил Фомин. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО является для России врагом. Отношения также можно назвать соперничеством и конкуренцией. В данной связи нельзя рассматривать вопрос вступления РФ в альянс, уточняет агентство Nation News. По его словам, это связано с тем, что Запад «не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене», дополняет Pravda.Ru.