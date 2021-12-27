Лавров назвал НАТО врагом России

Лавров также отверг возможность вступления России в НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отношения России и НАТО можно назвать и враждой, и соперничеством, и конкуренцией, считает министр иностранных дел Сергей Лавров. Поэтому невозможно рассматривать вопрос вступления России в альянс.

«Форма, которую эта жизнь, эта география может обретать, может называться и враждой, может называться и соперничеством, и конкуренцией», — сказал Лавров в интервью youtube-каналу «Соловьев Live». Так он ответил на вопрос о том, можно ли назвать НАТО врагом России.

Также Лавров отметил, что Россия не собирается вступать в НАТО. «Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу», — ответил он на соответствующий вопрос.

Лавров озвучит оптимальный выход из этой ситуации. «Если бы Запад пошел на честную конкуренцию, я думаю, что это был бы оптимальный выход из нынешней конфронтации», — считает он. Однако глава МИД уверен, что этого не произойдет.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО последовательно стягивает силы к границам России. Шойгу подчеркнул, что активность НАТО диктует необходимость дальнейшего развития российской армии, уточняет RT. В Минобороны также сообщили, что американские бомбардировщики отработали сценарий ядерного удара по России, пишет телеканал 360.

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