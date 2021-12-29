29 декабря 2021
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Синоптики обещают потепление в ХМАО сразу после Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО после нового года температура поднимется до -5 градусов Фото:

В ХМАО после Нового года придет потепление до -5 градусов. Однако до этого момента минимальная температура в регионе составит -34 градуса. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«В большинстве районов 31 декабря небольшой снег, местами изморозь. Температура ночью -19,-24 градуса, в восточных и северо-западных районах до -34 градуса, днем -14,-19 градусов. Температура днем 1 января -10,-15 градусов. Температура 2 января днем -7,-12 градусов. Ночью -8,-13 градусов», — сказано в сообщении гидрометцентра.

  • По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске дневная температура составит 16-19 градусов ниже нуля, однако в воскресенье поднимется до -9 градусов, а к началу следующей недели до 7 градусов ниже нуля. Синоптики обещают небольшой снег и преимущественно пасмурную погоду. Ветер с порывами до 13 м/с.
  • В Сургуте средняя температура днем составит минус 15-20, а ночью будет опускаться до -31 градуса. В понедельник и вторник синоптики прогнозируют потепление до -7 градусов днем. Ожидается небольшой снег и пасмурная погода в течение семи дней. Ветер с порывами до 11 м/с.
  • В Нижневартовске потепление также придет в начале следующей недели — в понедельник температура поднимется до -8, а во вторник до -5 градусов. До конца текущей недели температура составит порядка 18-21 градуса ниже нуля. Ночью будет опускаться до -30 градусов. По прогнозу в городе ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

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В ХМАО после Нового года придет потепление до -5 градусов. Однако до этого момента минимальная температура в регионе составит -34 градуса. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «В большинстве районов 31 декабря небольшой снег, местами изморозь. Температура ночью -19,-24 градуса, в восточных и северо-западных районах до -34 градуса, днем -14,-19 градусов. Температура днем 1 января -10,-15 градусов. Температура 2 января днем -7,-12 градусов. Ночью -8,-13 градусов», — сказано в сообщении гидрометцентра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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