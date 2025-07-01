ХМАО стал самым энергоэффективным регионом России

ХМАО занял первое место в ежегодном рейтинге энергоэффективности регионов РФ, подготовленном Министерством энергетики России. Так, Югра возглавила список субъектов, показавших наилучшие результаты в категориях «Стратегическое планирование» и «Дорожная инфраструктура».
«Минэнерго подвело итоги деятельности субъектов РФ в области энергоэффективности. В ежегодном рейтинге ведомства Ханты-Мансийский автономный округ занял первое место. Регион отметили в категориях „Стратегическое планирование“ и „Дорожная инфраструктура“», — сообщается в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
Уточняется, что таких результатов удалось достичь только благодаря большой и планомерной работе. Так, более 50% всех инвестиционных программ в сфере коммунальной инфраструктуры Югры направлены на снижение потерь, затрат топлива и электроэнергии. Сохранению положительной динамики способствует использование современных отечественных технологий, материалов и оборудования. Существенно снизить расходы энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы региона позволяет механизм энергосервисных контрактов: сейчас такие соглашения заключены примерно в каждом четвертом учреждении округа. На сегодняшний день действует около 500 подобных контрактов, самый крупный из которых — на сумму 300 миллионов рублей — реализуется в Ханты-Мансийске для модернизации уличного освещения.
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