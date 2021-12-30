Вирусолог заявил об иммунологическом буфере у не болевших COVID

30 декабря 2021 в 18:03 Размер текста - 17 +

В России 10-15% населения не болели коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штаммам коронавируса «Дельта» и «Омикрон» все сложнее подобраться к людям, которые ни разу не встретились с инфекцией, поскольку они находятся в иммунологическом буфере из переболевших и вакцинированных россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «И „Дельте“, и „Омикрону“ все сложнее и сложнее подобраться к еще не переболевшим. Они каким-то образом два года могли находиться в этом иммунологическом буфере, видимо, из переболевших людей, которые за счет собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность», — сказал Павел Волчков. При этом, отметил вирусолог, заражение коронавирусом неболевших и невакцинированных будет и дальше зависеть от тех, кто уже встретился с инфекцией. «Вирус распространяется от человека к человеку, значит, надо, чтобы те люди, которые переболели или вакцинировались, вновь подцепили вирус, „Омикрон“ ли, „Дельту“ ли. И чтобы у них протекала инфекция в продуктивной фазе, чтобы значимое количество вирусных частиц они распространяли. Тут все зависит от дозы. Очевидно, что для непереболевших и „Омикрон“, и „Дельта “ будут представлять проблему, но вопрос, как они с ними встретятся, потому что они за два года каким-то чудом умудрились избежать вируса», — уточнил ученый. По мнению иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, в России осталось не больше 15% населения, которые еще не встретились с COVID-19. «Их, наверно, процентов 10. Это моя оценка. Из тех, кто вообще не заражался. Ну, 15%, может быть. Они всегда есть. Они в любую пандемию есть. Даже в самые заразные инфекции 100% переболевших не бывает», — объяснил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штаммам коронавируса «Дельта» и «Омикрон» все сложнее подобраться к людям, которые ни разу не встретились с инфекцией, поскольку они находятся в иммунологическом буфере из переболевших и вакцинированных россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «И „Дельте“, и „Омикрону“ все сложнее и сложнее подобраться к еще не переболевшим. Они каким-то образом два года могли находиться в этом иммунологическом буфере, видимо, из переболевших людей, которые за счет собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность», — сказал Павел Волчков. При этом, отметил вирусолог, заражение коронавирусом неболевших и невакцинированных будет и дальше зависеть от тех, кто уже встретился с инфекцией. «Вирус распространяется от человека к человеку, значит, надо, чтобы те люди, которые переболели или вакцинировались, вновь подцепили вирус, „Омикрон“ ли, „Дельту“ ли. И чтобы у них протекала инфекция в продуктивной фазе, чтобы значимое количество вирусных частиц они распространяли. Тут все зависит от дозы. Очевидно, что для непереболевших и „Омикрон“, и „Дельта “ будут представлять проблему, но вопрос, как они с ними встретятся, потому что они за два года каким-то чудом умудрились избежать вируса», — уточнил ученый. По мнению иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, в России осталось не больше 15% населения, которые еще не встретились с COVID-19. «Их, наверно, процентов 10. Это моя оценка. Из тех, кто вообще не заражался. Ну, 15%, может быть. Они всегда есть. Они в любую пандемию есть. Даже в самые заразные инфекции 100% переболевших не бывает», — объяснил собеседник URA.RU.