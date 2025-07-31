Россияне за полгода заложили почти 1 млн автомобилей

В первом полугодии 2025 года около миллиона транспортных средств российских граждан оказались в залоге. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате.
"В основном это автомобили и мотоциклы — именно их чаще всего закладывают при оформлении кредитов. При этом из-за снижения выдачи займов в 2025 году количество залоговых машин уменьшилось на 8% по сравнению с прошлым годом", - заявили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате.
Эксперты издания отмечают, что банки сразу накладывают обременение на купленное в кредит транспортное средство. В портфелях профессиональных коллекторских агентств доля долгов, обеспеченных залогом на автомобиль, не превышает 3%.
В июне 2025 года средняя процентная ставка по автокредитам на покупку новых автомобилей в России опустилась до 13,6% годовых, достигнув самого низкого уровня с 2023 года. Снижение ставок связано с активной государственной поддержкой и программами субсидирования автозаводов.
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