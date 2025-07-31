Выдача льготной ипотеки в России рискует рухнуть на 15-25%

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Льготная ипотека может стать невыгодна банкам
Льготная ипотека может стать невыгодна банкам Фото:

С 7 августа 2025 года в России ожидается сокращение объема выдачи льготной ипотеки на 15–20% из-за отмены повышенного возмещения банкам по таким программам. Об этом сообщают эксперты

Генеральный директор группы «Плюс» Александр Попов пояснил, что с августа возмещение для банков вернется к прежней схеме: им будут компенсировать не фиксированную надбавку, а разницу между ключевой и льготной ставкой, увеличенную на 1,5–2 процентных пункта. «При высокой ключевой этого может не хватить, чтобы покрыть издержки. Программы господдержки останутся, но банкам станет менее выгодно активно в них участвовать. Из-за этого возможны ужесточения для заемщиков: выше первоначальный взнос, строже отбор, меньше одобрений», — заявил Попов изданию "РИА Новости".

Эксперты отмечают, что несмотря на сохранение ставки по семейной ипотеке на уровне 6%, доступ к ней для новых заемщиков может стать существенно сложнее. В частности, в августе объем выдач по семейной и дальневосточной ипотеке может снизиться на 15–25% по сравнению с июлем, считают аналитики. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также ожидает падения объемов выдачи на 15–20% в первые месяцы после изменений. В то же время генеральный директор «Флип» Евгений Шавнев прогнозирует более умеренное сокращение — до 5% — с последующей стабилизацией рынка.

В июне 2025 года доля отказов по ипотеке в российских банках превысила 50%, что связано с ужесточением требований к заемщикам и снижением маржинальности госпрограмм. С начала года объем выдачи новых ипотечных кредитов снижался, а средний срок кредитования увеличился из-за роста стоимости жилья. Большинство новых заемщиков — граждане от 20 до 40 лет.

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С 7 августа 2025 года в России ожидается сокращение объема выдачи льготной ипотеки на 15–20% из-за отмены повышенного возмещения банкам по таким программам. Об этом сообщают эксперты Генеральный директор группы «Плюс» Александр Попов пояснил, что с августа возмещение для банков вернется к прежней схеме: им будут компенсировать не фиксированную надбавку, а разницу между ключевой и льготной ставкой, увеличенную на 1,5–2 процентных пункта. «При высокой ключевой этого может не хватить, чтобы покрыть издержки. Программы господдержки останутся, но банкам станет менее выгодно активно в них участвовать. Из-за этого возможны ужесточения для заемщиков: выше первоначальный взнос, строже отбор, меньше одобрений», — заявил Попов изданию "РИА Новости". Эксперты отмечают, что несмотря на сохранение ставки по семейной ипотеке на уровне 6%, доступ к ней для новых заемщиков может стать существенно сложнее. В частности, в августе объем выдач по семейной и дальневосточной ипотеке может снизиться на 15–25% по сравнению с июлем, считают аналитики. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также ожидает падения объемов выдачи на 15–20% в первые месяцы после изменений. В то же время генеральный директор «Флип» Евгений Шавнев прогнозирует более умеренное сокращение — до 5% — с последующей стабилизацией рынка. В июне 2025 года доля отказов по ипотеке в российских банках превысила 50%, что связано с ужесточением требований к заемщикам и снижением маржинальности госпрограмм. С начала года объем выдачи новых ипотечных кредитов снижался, а средний срок кредитования увеличился из-за роста стоимости жилья. Большинство новых заемщиков — граждане от 20 до 40 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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