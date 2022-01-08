08 января 2022

Двое детей и трое взрослых сгорели на пожаре под Костромой. Видео

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Четыре человека скончались на месте, еще одна — в машине «скорой» Фото:

Пожар в частном доме в Шарье Костромской области унес жизни двоих детей и троих взрослых. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«9 января в 01:01 в пожарную охрану Костромской области поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по адресу г. Шарья. <…> После того, как пожар был ликвидирован, на месте происшествия были обнаружены тела двоих детей и двоих мужчин», — сообщается на сайте управления. Еще одна женщина умерла по пути в больницу.

Пожар был на площади 96 квадратных метров. Причины устанавливаются. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован, передает «Пятый канал».

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Пожар в частном доме в Шарье Костромской области унес жизни двоих детей и троих взрослых. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. «9 января в 01:01 в пожарную охрану Костромской области поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по адресу г. Шарья. <…> После того, как пожар был ликвидирован, на месте происшествия были обнаружены тела двоих детей и двоих мужчин», — сообщается на сайте управления. Еще одна женщина умерла по пути в больницу. Пожар был на площади 96 квадратных метров. Причины устанавливаются. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован, передает «Пятый канал».
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