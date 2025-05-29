Россия обладает военной мощью, которую коллективный Запад не способен сдержать даже при прямом вмешательстве НАТО в украинский конфликт. Такое мнение высказал отставной коммодор британского ВМФ Стив Джерми.
«Ничто уже не остановит Россию <…> даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить», — отметил Джерми. Об этом он заявил во время подкаста в социальной сети X, отвечая на вопрос о перспективах Москвы в случае расширения участия западных стран.
По словам военного эксперта, страны НАТО сегодня руководствуются политическими нарративами, а не стратегическим планированием, что отличается от подхода России. Джерми отметил, что на Западе отсутствует практика анализа неудач с целью выработки новых решений. Он добавил, что условия для Украины с каждым разом становятся все более неблагоприятными и не исключил возможности капитуляции Киева.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Российскую сторону возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
Президент Украины Владимир Зеленский вызывал главу РФ приехать в Турцию и встретиться с ним лично. Однако в итоге на переговорах он не присутствовал.
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