Представителей НАТО предупредили о военной мощи России

Коммондор Джерми: у НАТО нет сил сдержать Россию
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НАТО не хватает военной мощи, чтобы что-то противопоставить России, заявил коммодор Джерми
НАТО не хватает военной мощи, чтобы что-то противопоставить России, заявил коммодор Джерми Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия обладает военной мощью, которую коллективный Запад не способен сдержать даже при прямом вмешательстве НАТО в украинский конфликт. Такое мнение высказал отставной коммодор британского ВМФ Стив Джерми.

«Ничто уже не остановит Россию <…> даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить», — отметил Джерми. Об этом он заявил во время подкаста в социальной сети X, отвечая на вопрос о перспективах Москвы в случае расширения участия западных стран.

По словам военного эксперта, страны НАТО сегодня руководствуются политическими нарративами, а не стратегическим планированием, что отличается от подхода России. Джерми отметил, что на Западе отсутствует практика анализа неудач с целью выработки новых решений. Он добавил, что условия для Украины с каждым разом становятся все более неблагоприятными и не исключил возможности капитуляции Киева.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Российскую сторону возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский вызывал главу РФ приехать в Турцию и встретиться с ним лично. Однако в итоге на переговорах он не присутствовал.

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Россия обладает военной мощью, которую коллективный Запад не способен сдержать даже при прямом вмешательстве НАТО в украинский конфликт. Такое мнение высказал отставной коммодор британского ВМФ Стив Джерми. «Ничто уже не остановит Россию <…> даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить», — отметил Джерми. Об этом он заявил во время подкаста в социальной сети X, отвечая на вопрос о перспективах Москвы в случае расширения участия западных стран. По словам военного эксперта, страны НАТО сегодня руководствуются политическими нарративами, а не стратегическим планированием, что отличается от подхода России. Джерми отметил, что на Западе отсутствует практика анализа неудач с целью выработки новых решений. Он добавил, что условия для Украины с каждым разом становятся все более неблагоприятными и не исключил возможности капитуляции Киева. Ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Российскую сторону возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский вызывал главу РФ приехать в Турцию и встретиться с ним лично. Однако в итоге на переговорах он не присутствовал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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