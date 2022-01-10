Школу в ХМАО, которую дважды «минировали», закрыли на дезинфекцию

Проводить уборку будут 12 января, уже на следующее утро в учебном заведении начнутся уроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске школу, которую «минируют» два дня подряд, закрыли на дезинфекцию. Об этом URA.RU сообщили в мэрии столицы Самотлора.

«На основании приказа директора МБОУ „СШ №15“ от 11 января в целях проведения профилактических дезинфекционных мероприятий 12.01.2022 года образовательный процесс для 1-11 классов будет организован с применением дистанционных образовательных технологий», — рассказали в администрации. Согласно приказу, уроки для начальной школы и учащихся 5-11 классов будут проводиться с использованием дистанционных технологий на платформах школьных веб-конференций. 13 января школа вернется к привычному режиму офлайн.

Ранее URA.RU сообщало, что на электронную почту управления ФСБ по Тюменской области два дня подряд поступали сообщения о минировании школы №15 в Нижневартовске. Оба раза силовики не обнаружили взрывных устройств на территории учебного заведения и ученики после проверок возвращались на занятия.

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