10 января 2022

Школу в ХМАО, которую дважды «минировали», закрыли на дезинфекцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы- 2021. Курган , тепловизор, избирательный участок, голосование, средство для дезинфекции рук, антисептик, санитарные нормы
Проводить уборку будут 12 января, уже на следующее утро в учебном заведении начнутся уроки Фото:

В Нижневартовске школу, которую «минируют» два дня подряд, закрыли на дезинфекцию. Об этом URA.RU сообщили в мэрии столицы Самотлора.

«На основании приказа директора МБОУ „СШ №15“ от 11 января в целях проведения профилактических дезинфекционных мероприятий 12.01.2022 года образовательный процесс для 1-11 классов будет организован с применением дистанционных образовательных технологий», — рассказали в администрации. Согласно приказу, уроки для начальной школы и учащихся 5-11 классов будут проводиться с использованием дистанционных технологий на платформах школьных веб-конференций. 13 января школа вернется к привычному режиму офлайн.

Ранее URA.RU сообщало, что на электронную почту управления ФСБ по Тюменской области два дня подряд поступали сообщения о минировании школы №15 в Нижневартовске. Оба раза силовики не обнаружили взрывных устройств на территории учебного заведения и ученики после проверок возвращались на занятия.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижневартовске школу, которую «минируют» два дня подряд, закрыли на дезинфекцию. Об этом URA.RU сообщили в мэрии столицы Самотлора. «На основании приказа директора МБОУ „СШ №15“ от 11 января в целях проведения профилактических дезинфекционных мероприятий 12.01.2022 года образовательный процесс для 1-11 классов будет организован с применением дистанционных образовательных технологий», — рассказали в администрации. Согласно приказу, уроки для начальной школы и учащихся 5-11 классов будут проводиться с использованием дистанционных технологий на платформах школьных веб-конференций. 13 января школа вернется к привычному режиму офлайн. Ранее URA.RU сообщало, что на электронную почту управления ФСБ по Тюменской области два дня подряд поступали сообщения о минировании школы №15 в Нижневартовске. Оба раза силовики не обнаружили взрывных устройств на территории учебного заведения и ученики после проверок возвращались на занятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...