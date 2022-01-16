В Екатеринбурге эвакуруют школы

В Екатеринбурге эвакуировали школу №1 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школу №1 на бульваре Верх-Исетский в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщении о минировании. Об этом утром 17 января сообщили местные жители.

«В школу №1 на Виз-бульваре снова поступило сообщение о минировании. Всех детей по домам отпустили», — сообщил подписчик паблика «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

В официальной группе школы во «Вконтакте» информации о эвакуации нет. На звонки журналиста URA.RU по общим телефонам образовательного учреждения никто не ответил. В пресс-группе МВД по Екатеринбургу сообщили, что не располагают информацией об эвакуации. В школу №1 был направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено в 07:53. Информацию об угрозе минирования подтвердили в официальном telegram-канале школы №1. В объявлении указано, что уроки продолжатся в дистанционном формате. «В школу поступила информация об угрозе безопасности. В настоящее время все люди из здания эвакуированы, работают спецслужбы. Образовательный процесс первой смены будет продолжен в дистанционном режиме», — говорится в объявлении. Аналогичное сообщение о минировании поступило в гимназию №2, добавляет Е1.

На прошлой неделе из-за сообщения о минировании в Екатеринбурге эвакуировали 151 школу. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что электронные письма об этом распространялись из-за рубежа.

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