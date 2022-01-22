В Нефтеюганске мужчина искусал полицейского

В Нефтеюганске нетрезвый 33-летний местный житель искусал полицейского. Правоохранитель пытался утихомирить пару, распивающую алкоголь в одной из квартир жилого дома в 17 микрорайоне. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО.
«Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, укусившего полицейского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщил пресс-секретарь.
По версии следствия, 19 января около 23 часов полицейские прибыли в один из домов 17 микрорайона по жалобе жителей на громкую пару, распивающую алкоголь. В ответ на требования вести себя потише мужчина набросился на полицейского и укусил его за плечо. По сообщению СКР, сейчас по факту нападения на стража порядка ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Сургута подралась с приставами, защищая сына. Женщина пыталась помешать сотрудникам увезти своего сына в суд и нанесла двоим из них несколько ударов руками по голове. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы.
В Нефтеюганске нетрезвый 33-летний местный житель искусал полицейского. Правоохранитель пытался утихомирить пару, распивающую алкоголь в одной из квартир жилого дома в 17 микрорайоне. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО. «Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, укусившего полицейского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщил пресс-секретарь. По версии следствия, 19 января около 23 часов полицейские прибыли в один из домов 17 микрорайона по жалобе жителей на громкую пару, распивающую алкоголь. В ответ на требования вести себя потише мужчина набросился на полицейского и укусил его за плечо. По сообщению СКР, сейчас по факту нападения на стража порядка ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Сургута подралась с приставами, защищая сына. Женщина пыталась помешать сотрудникам увезти своего сына в суд и нанесла двоим из них несколько ударов руками по голове. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы.