В Нефтеюганске мужчина искусал полицейского

24 января 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Полицейские прибыли на место по жалобе жителей на громкую пару, распивающую алкоголь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нефтеюганске нетрезвый 33-летний местный житель искусал полицейского. Правоохранитель пытался утихомирить пару, распивающую алкоголь в одной из квартир жилого дома в 17 микрорайоне. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО. «Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, укусившего полицейского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщил пресс-секретарь. По версии следствия, 19 января около 23 часов полицейские прибыли в один из домов 17 микрорайона по жалобе жителей на громкую пару, распивающую алкоголь. В ответ на требования вести себя потише мужчина набросился на полицейского и укусил его за плечо. По сообщению СКР, сейчас по факту нападения на стража порядка ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Сургута подралась с приставами, защищая сына. Женщина пыталась помешать сотрудникам увезти своего сына в суд и нанесла двоим из них несколько ударов руками по голове. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нефтеюганске нетрезвый 33-летний местный житель искусал полицейского. Правоохранитель пытался утихомирить пару, распивающую алкоголь в одной из квартир жилого дома в 17 микрорайоне. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО. «Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, укусившего полицейского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщил пресс-секретарь. По версии следствия, 19 января около 23 часов полицейские прибыли в один из домов 17 микрорайона по жалобе жителей на громкую пару, распивающую алкоголь. В ответ на требования вести себя потише мужчина набросился на полицейского и укусил его за плечо. По сообщению СКР, сейчас по факту нападения на стража порядка ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Сургута подралась с приставами, защищая сына. Женщина пыталась помешать сотрудникам увезти своего сына в суд и нанесла двоим из них несколько ударов руками по голове. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы.