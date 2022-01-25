Власти изменят налог на автомобили

Минпромторг рассматривает возможность увязки налога на роскошь для авто с его мощностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минпромторг РФ, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) прорабатывают изменение налога на роскошь для автомобилей. Как сообщили в пресс-службе министерства торговли, обсуждается повышение коэффициентов в зависимости от мощности машины.

«В целях объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, указанных в регистрационных данных транспортных средств. В частности речь идет о годе выпуска и мощности транспортного средства», — сообщает РИА «новости» со ссылкой на пресс-службу.

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении стоимости легковых автомобилей в целях применения повышающего коэффициента для исчисления транспортного налога. По мнению парламентариев, в связи с общим повышением цен автомобили стоимостью в три миллиона рублей уже не являются предметами роскоши, поэтому и облагать их повышенными налогами нельзя. В России к марту 2022 года могут пересчитать минимальную стоимость автомобилей, которые попадают под «налог на роскошь», передает телеканал 360.

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