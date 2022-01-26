26 января 2022
25 января 2022

В Салехарде появится первый аппарат МРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Томография в клинике «УГМК-здоровье». Екатеринбург, томография, онкология, мрт, больница
Жители больше года ждут единственный аппарат МРТ в Салехарде Фото:

Жителям Салехарда больше не придется ездить на томографию в другие города ЯНАО и регионы. В феврале аппарат МРТ появится в столице Ямала, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения региона.

«В настоящий момент в Салехардской ОКБ сборка, установка, монтаж аппарата МРТ произведены. Проводятся завершающие работы по запуску оборудования. Планируется запустить аппарат в работу в феврале текущего года. На время отсутствия аппарата МРТ пациенты по показаниям чаще всего направляются в г. Надым, так как в данном городе принимают пациентов на исследование в самые короткие сроки», — сообщили агентству в ведомстве.

По информации собеседников агентства, не всех врачи направляют на МРТ в другие города за счет окружного бюджета. Чаще людям приходится добираться своими силами. «Чтобы добиться направления на МРТ, нужно быть чуть ли не при смерти. Уже два года летаем в Тюмень ради МРТ, а это большие затраты на перелет, суточное проживание и саму процедуру», — рассказал анонимный житель Салехарда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде больше года не работает единственный аппарат МРТ. Жители вынуждены ездить в Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск, чтобы пройти процедуру.

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Жителям Салехарда больше не придется ездить на томографию в другие города ЯНАО и регионы. В феврале аппарат МРТ появится в столице Ямала, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения региона. «В настоящий момент в Салехардской ОКБ сборка, установка, монтаж аппарата МРТ произведены. Проводятся завершающие работы по запуску оборудования. Планируется запустить аппарат в работу в феврале текущего года. На время отсутствия аппарата МРТ пациенты по показаниям чаще всего направляются в г. Надым, так как в данном городе принимают пациентов на исследование в самые короткие сроки», — сообщили агентству в ведомстве. По информации собеседников агентства, не всех врачи направляют на МРТ в другие города за счет окружного бюджета. Чаще людям приходится добираться своими силами. «Чтобы добиться направления на МРТ, нужно быть чуть ли не при смерти. Уже два года летаем в Тюмень ради МРТ, а это большие затраты на перелет, суточное проживание и саму процедуру», — рассказал анонимный житель Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде больше года не работает единственный аппарат МРТ. Жители вынуждены ездить в Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск, чтобы пройти процедуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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