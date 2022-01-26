В Салехарде появится первый аппарат МРТ

27 января 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Жители больше года ждут единственный аппарат МРТ в Салехарде Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жителям Салехарда больше не придется ездить на томографию в другие города ЯНАО и регионы. В феврале аппарат МРТ появится в столице Ямала, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения региона. «В настоящий момент в Салехардской ОКБ сборка, установка, монтаж аппарата МРТ произведены. Проводятся завершающие работы по запуску оборудования. Планируется запустить аппарат в работу в феврале текущего года. На время отсутствия аппарата МРТ пациенты по показаниям чаще всего направляются в г. Надым, так как в данном городе принимают пациентов на исследование в самые короткие сроки», — сообщили агентству в ведомстве. По информации собеседников агентства, не всех врачи направляют на МРТ в другие города за счет окружного бюджета. Чаще людям приходится добираться своими силами. «Чтобы добиться направления на МРТ, нужно быть чуть ли не при смерти. Уже два года летаем в Тюмень ради МРТ, а это большие затраты на перелет, суточное проживание и саму процедуру», — рассказал анонимный житель Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде больше года не работает единственный аппарат МРТ. Жители вынуждены ездить в Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск, чтобы пройти процедуру. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителям Салехарда больше не придется ездить на томографию в другие города ЯНАО и регионы. В феврале аппарат МРТ появится в столице Ямала, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения региона. «В настоящий момент в Салехардской ОКБ сборка, установка, монтаж аппарата МРТ произведены. Проводятся завершающие работы по запуску оборудования. Планируется запустить аппарат в работу в феврале текущего года. На время отсутствия аппарата МРТ пациенты по показаниям чаще всего направляются в г. Надым, так как в данном городе принимают пациентов на исследование в самые короткие сроки», — сообщили агентству в ведомстве. По информации собеседников агентства, не всех врачи направляют на МРТ в другие города за счет окружного бюджета. Чаще людям приходится добираться своими силами. «Чтобы добиться направления на МРТ, нужно быть чуть ли не при смерти. Уже два года летаем в Тюмень ради МРТ, а это большие затраты на перелет, суточное проживание и саму процедуру», — рассказал анонимный житель Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде больше года не работает единственный аппарат МРТ. Жители вынуждены ездить в Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск, чтобы пройти процедуру.