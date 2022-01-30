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Синоптики раскрыли, когда рассеется смог над Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, задымление, смог, плохая видимость, дым в городе, загрязнение воздуха
В последний день января, смог вновь накрыл Екатеринбург Фото:

К вечеру понедельника, 31 января повисший над Екатеринбургом смог может рассеяться. Об этом сообщает Уральское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 20 часов 26 января до 20 часов 31 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщает «Уральское УГМС». Информация приводится на официальном сайте.

Ранее ведомство сообщало, что с 21 по 26 января Свердловскую область накроет смог. В октябре прошлого года около Екатеринбурга начали гореть торфяники. Из-за дыма от них на всем юге Екатеринбурга установился едкий смог. Жители города жаловались на головную боль, а на дорогах появлялись крупные пробки.

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К вечеру понедельника, 31 января повисший над Екатеринбургом смог может рассеяться. Об этом сообщает Уральское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 20 часов 26 января до 20 часов 31 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщает «Уральское УГМС». Информация приводится на официальном сайте. Ранее ведомство сообщало, что с 21 по 26 января Свердловскую область накроет смог. В октябре прошлого года около Екатеринбурга начали гореть торфяники. Из-за дыма от них на всем юге Екатеринбурга установился едкий смог. Жители города жаловались на головную боль, а на дорогах появлялись крупные пробки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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