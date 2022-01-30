Синоптики раскрыли, когда рассеется смог над Екатеринбургом

В последний день января, смог вновь накрыл Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К вечеру понедельника, 31 января повисший над Екатеринбургом смог может рассеяться. Об этом сообщает Уральское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 20 часов 26 января до 20 часов 31 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщает «Уральское УГМС». Информация приводится на официальном сайте.

Ранее ведомство сообщало, что с 21 по 26 января Свердловскую область накроет смог. В октябре прошлого года около Екатеринбурга начали гореть торфяники. Из-за дыма от них на всем юге Екатеринбурга установился едкий смог. Жители города жаловались на головную боль, а на дорогах появлялись крупные пробки.