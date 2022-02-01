Под Омском задержали мужчину, убившего 4-летнюю падчерицу. Задушил за просьбу включить мультики

02 февраля 2022 в 04:14 Размер текста - 17 +

Под Омском 38-летний мужчина убил ребенка своей сожительницы Фото: depositphotos.com В Омской области в деревне Кольцово Кормиловского района сожитель матери ребенка задушил 4-лютнюю девочку в ответ на ее просьбу включить ей мультики около часа ночи. Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Марковиченко С. В. предоставить доклад по данному уголовному делу. «Ночью 1 февраля в частном доме, расположенном в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области, приехавшими по вызову врачами „скорой помощи“ было обнаружено тело 4-летней девочки. В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 38-летней сожитель матери ребенка, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил девочку в ответ на ее просьбу посмотреть мультфильмы», — написано на официальном сайте СК РФ. Сообщается, что подозреваемый уже задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, будут установлены все обстоятельства трагедии, а также будет дана оценка действиям или бездействиям профилактических служб, которые обязаны контролировать то, как живут и воспитываются дети в неблагополучных семьях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Омской области в деревне Кольцово Кормиловского района сожитель матери ребенка задушил 4-лютнюю девочку в ответ на ее просьбу включить ей мультики около часа ночи. Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Марковиченко С. В. предоставить доклад по данному уголовному делу. «Ночью 1 февраля в частном доме, расположенном в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области, приехавшими по вызову врачами „скорой помощи“ было обнаружено тело 4-летней девочки. В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 38-летней сожитель матери ребенка, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил девочку в ответ на ее просьбу посмотреть мультфильмы», — написано на официальном сайте СК РФ. Сообщается, что подозреваемый уже задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, будут установлены все обстоятельства трагедии, а также будет дана оценка действиям или бездействиям профилактических служб, которые обязаны контролировать то, как живут и воспитываются дети в неблагополучных семьях.