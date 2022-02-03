03 февраля 2022

Мэр Перми списал приказ у Махонина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин распорядился перевести 30% сотрудников мэрии на удаленку Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава Перми Алексей Демкин распорядился перевести на удаленку 30% сотрудников мэрии. Документ опубликован на сайте городской администрации. Ранее такой указ издал губернатор Дмитрий Махонин.

«Определить сотрудников, которые могут осуществлять дистанционную профессиональную служебную деятельность без ущерба для эффективности функционирования подразделений администрации. Превести их поэтапно на дистанционный режим работы из расчета не менее чем 30%», — говорится в распоряжении.

В источник в мэрии пояснил, что распоряжение Демкина является продолжением указа Махонина. Так того требует процедура: муниципалитеты должны издать у себя документы местного уровня.

Указ о переводе 30% госслужащих на удаленный режим работы Дмитрий Махонин подписал 31 января. На совете глав муниципальных образований 1 февраля и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин обратил внимание мэров на документ и попросил учесть его в работе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Перми Алексей Демкин распорядился перевести на удаленку 30% сотрудников мэрии. Документ опубликован на сайте городской администрации. Ранее такой указ издал губернатор Дмитрий Махонин. «Определить сотрудников, которые могут осуществлять дистанционную профессиональную служебную деятельность без ущерба для эффективности функционирования подразделений администрации. Превести их поэтапно на дистанционный режим работы из расчета не менее чем 30%», — говорится в распоряжении. В источник в мэрии пояснил, что распоряжение Демкина является продолжением указа Махонина. Так того требует процедура: муниципалитеты должны издать у себя документы местного уровня. Указ о переводе 30% госслужащих на удаленный режим работы Дмитрий Махонин подписал 31 января. На совете глав муниципальных образований 1 февраля и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин обратил внимание мэров на документ и попросил учесть его в работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...