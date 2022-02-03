Мэр Перми списал приказ у Махонина

Алексей Демкин распорядился перевести 30% сотрудников мэрии на удаленку Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Глава Перми Алексей Демкин распорядился перевести на удаленку 30% сотрудников мэрии. Документ опубликован на сайте городской администрации. Ранее такой указ издал губернатор Дмитрий Махонин.

«Определить сотрудников, которые могут осуществлять дистанционную профессиональную служебную деятельность без ущерба для эффективности функционирования подразделений администрации. Превести их поэтапно на дистанционный режим работы из расчета не менее чем 30%», — говорится в распоряжении.

В источник в мэрии пояснил, что распоряжение Демкина является продолжением указа Махонина. Так того требует процедура: муниципалитеты должны издать у себя документы местного уровня.

Указ о переводе 30% госслужащих на удаленный режим работы Дмитрий Махонин подписал 31 января. На совете глав муниципальных образований 1 февраля и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин обратил внимание мэров на документ и попросил учесть его в работе.