The National Interest узнала о супероружии РФ, которого нет у США

Новая российская торпеда может развивать скорость до 200 узловФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Россия смогла создать новую суперкавитационную торпеду для подводных лодок, которую более 20 лет пытаются сделать в США. Об этом сообщает американское издание The National Interest.
«Российские подводные лодки являются единственными в мире подводными лодками, оснащенными суперкавитационными торпедами, модернизированными вариантами „Швала“. Представьте себе внезапное открытие оружия, которое может работать в шесть раз быстрее, чем его предшественники. Шок от такой системы прорыва перевернул бы все поле боя с ног на голову. США работают над таким оружием с 1997 года», — пишет The National Interest.
Отмечается, что российская торпеда является значительно улучшенной версией своего немецкого аналога — торпеды «Барракуда», выпущенной в 2004 году. Торпеда оснащена новым ракетным двигателем, что позволяет ей двигаться со скоростью до 200 узлов.
Россия смогла создать новую суперкавитационную торпеду для подводных лодок, которую более 20 лет пытаются сделать в США. Об этом сообщает американское издание The National Interest. «Российские подводные лодки являются единственными в мире подводными лодками, оснащенными суперкавитационными торпедами, модернизированными вариантами „Швала“. Представьте себе внезапное открытие оружия, которое может работать в шесть раз быстрее, чем его предшественники. Шок от такой системы прорыва перевернул бы все поле боя с ног на голову. США работают над таким оружием с 1997 года», — пишет The National Interest. Отмечается, что российская торпеда является значительно улучшенной версией своего немецкого аналога — торпеды «Барракуда», выпущенной в 2004 году. Торпеда оснащена новым ракетным двигателем, что позволяет ей двигаться со скоростью до 200 узлов. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружение в российскую армию уже поступило новейшее гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов. Первые испытания новых гиперзвуковых комплексов прошли в 2019 году в Арктике.