The National Interest узнала о супероружии РФ, которого нет у США

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Новая российская торпеда может развивать скорость до 200 узлов Фото:

Россия смогла создать новую суперкавитационную торпеду для подводных лодок, которую более 20 лет пытаются сделать в США. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

«Российские подводные лодки являются единственными в мире подводными лодками, оснащенными суперкавитационными торпедами, модернизированными вариантами „Швала“. Представьте себе внезапное открытие оружия, которое может работать в шесть раз быстрее, чем его предшественники. Шок от такой системы прорыва перевернул бы все поле боя с ног на голову. США работают над таким оружием с 1997 года», — пишет The National Interest.

Отмечается, что российская торпеда является значительно улучшенной версией своего немецкого аналога — торпеды «Барракуда», выпущенной в 2004 году. Торпеда оснащена новым ракетным двигателем, что позволяет ей двигаться со скоростью до 200 узлов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружение в российскую армию уже поступило новейшее гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов. Первые испытания новых гиперзвуковых комплексов прошли в 2019 году в Арктике.

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Россия смогла создать новую суперкавитационную торпеду для подводных лодок, которую более 20 лет пытаются сделать в США. Об этом сообщает американское издание The National Interest. «Российские подводные лодки являются единственными в мире подводными лодками, оснащенными суперкавитационными торпедами, модернизированными вариантами „Швала“. Представьте себе внезапное открытие оружия, которое может работать в шесть раз быстрее, чем его предшественники. Шок от такой системы прорыва перевернул бы все поле боя с ног на голову. США работают над таким оружием с 1997 года», — пишет The National Interest. Отмечается, что российская торпеда является значительно улучшенной версией своего немецкого аналога — торпеды «Барракуда», выпущенной в 2004 году. Торпеда оснащена новым ракетным двигателем, что позволяет ей двигаться со скоростью до 200 узлов. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружение в российскую армию уже поступило новейшее гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов. Первые испытания новых гиперзвуковых комплексов прошли в 2019 году в Арктике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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